Bourse de Paris : Paris termine en hausse dominée par la thématique commerciale

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a clôturé en petite hausse mercredi (+0,30%), dans l'attente de nouvelles informations concernant les négociations commerciales entre les Etats-Unis et le Canada pour réviser l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna).

L'indice CAC 40 a pris 16,34 points pour terminer à 5.501,33 points, dans un volume d'échanges faible de 2,4 milliards d'euros. La veille, il avait fini en petite hausse de 0,11%.

La cote Parisienne a ouvert en légère hausse puis est restée sur cette tendance tout au long de la journée.

"Aujourd'hui (mercredi), le marché a connu un petit coup d'arrêt, il n'arrive pas à poursuivre sur la dynamique" enclenchée dans la deuxième partie du mois d'août, "malgré une bonne nouvelle" aux Etats-Unis où la croissance économique a été légèrement révisée à la hausse au 2e trimestre, a expliqué à l'AFP Andrea Tuéni, analyste chez Saxo Banque.

Selon lui, la thématique commerciale "anime un peu le marché et dicte la tendance". D'un côté, l'accord entre Washington et Mexico pour réviser l'accord de libre-échange nord-américain a suscité "l'optimisme du marché", mais de l'autre, "de nouvelles taxes sur les importations chinoises vont voir le jour, ce qui explique qu'on a un marché un peu plus plat aujourd'hui", mercredi, a-t-il poursuivi.

Concernant l'Aléna, les investisseurs ont par ailleurs continué à surveiller les échanges entre les Etats-Unis et le Canada. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, s'est dite "optimiste" mercredi avant le début des nouvelles négociations.

"Nous sommes optimistes sur le fait d'avoir des conversations très productives cette semaine", a-t-elle dit, rappelant qu'elle était encouragée par l'accord commercial conclu entre les Etats-Unis et le Mexique en début de semaine et les discussions avec les Etats-Unis au printemps.

Hormi la géopolitique, le marché a suivi une série d'indicateurs, essentiellement américains. Aux Etats-Unis, la croissance économique a été légèrement révisée à la hausse au 2e trimestre, selon la deuxième estimation du département du Commerce, confirmant son rythme le plus fort en 4 ans.

Les promesses de ventes de logements ont baissé de façon inattendue en juillet et s'inscrivent en repli sur un an pour le septième mois d'affilée, selon les chiffres de l'Association nationale des agents immobiliers (NAR) publiés mercredi.

Les stocks de pétrole brut ont quant à eux reculé davantage que prévu la semaine dernière, les réserves d'essence et d'autres produits distillés ayant également baissé, selon les chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA).

Casino dans le rouge

En France, cette fois-ci, la croissance économique a bel et bien plafonné à 0,2% en France au deuxième trimestre, en raison notamment d'une légère baisse de la consommation, selon une deuxième estimation de l'Insee.

En matière de valeurs, Pernod Ricard a fini stable à 138,45 euros, malgré une progression de 13% de son bénéfice net lors de son exercice décalé 2017-18, grâce à une réduction de sa dette et d'une croissance du cognac en Chine.

Casino a perdu 4,52% à 31,03 euros, affecté par une baisse de son objectif de cours à 31,65 euros contre 42,45 euros précédemment par Credit Suisse.

Scor a bénéficié (+0,54% à 35,16 euros) d'un relèvement de sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" précédemment par JP Morgan.

Recylex a chuté de 10,2% à 7,72 euros, pénalisé par l'annonce qu'il ne tiendrait pas ses objectifs financiers pour 2018, en raison notamment d'un ralentissement plus important que prévu de sa production de plomb, lié à des difficultés techniques.

Les minières ont quant à elles fini en ordre dispersé. ArcelorMittal a gagné 0,11% à 26,56 euros, tandis qu'Eramet a reculé de 1,63% à 81,60 euros.

