Bourse de Paris : Paris termine la semaine dans le vert, profitant d'un vent d'optimisme

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a terminé dans le vert vendredi (+0,78%), portée par l'optimisme des investisseurs vers le seuil des 5.500 points, lors d'une séance riche en échanges.

L'indice CAC 40 a pris 42,58 points à 5.494,17 points dans un volume d'échanges très élevé de 11,5 milliards d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 1,07%.

Au cours de la semaine écoulée, l'indice a progressé de 2,65%. Ses gains depuis le début de l'année s'élèvent à 3,42%.

Après avoir ouvert en légère hausse, la cote Parisienne a progressivement gagné du terrain jusqu'à effleurer les 5.500 points, sans toutefois réussir à les franchir.

"Le CAC 40 a réalisé un rebond assez significatif, le mouvement d'aujourd'hui est le prolongement de ce que nous avons vu naître après la réponse contenue de la Chine à la dernière salve de taxes américaines", a commenté auprès de l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France.

En début de semaine, Washington a annoncé une taxe de 10% sur 200 milliards de dollars de biens chinois importés. Pékin a répliqué dans la foulée avec une taxe supplémentaire sur 60 milliards de dollars de produits américains importés, une réponse jugée modérée par les investisseurs.

"Il y a également un peu de repositionnement avant le budget italien, le marché semble parier sur une bonne surprise sur le budget", a estimé M. Baradez.

En outre, "les taux souverains se maintiennent, ce qui est favorable à certaines valeurs, notamment aux bancaires", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, les volumes d'échanges ont été particulièrement élevés étant donné qu'il s'agissait d'une séance dite des "quatre sorcières", qui se caractérise par l'expiration simultanée de plusieurs types de contrats et options sur les marchés.

"Les volumes peuvent accélérer la tendance mais n'ont pas joué de rôle particulier cette fois-ci", a toutefois précisé l'expert.

Le luxe dans le vert

Du côté des indicateurs, la croissance de l'activité privée en zone euro a ralenti en septembre, freinée par des exportations stagnantes, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit.

En France, la croissance économique a bien plafonné à 0,2% au deuxième trimestre, a confirmé l'Insee.

Sur le terrain des valeurs, le luxe, qui avait récemment souffert, a terminé en hausse. LVMH a pris la tête du CAC 40, progressant de 3,33% à 305,85 euros. Hermès a gagné 1,74% à 560,00 euros et Kering 1,20% à 454,70 euros.

Les valeurs bancaires ont fini bien orientées, à l'instar de BNP Paribas (+0,41% à 54,53 euros) et de Crédit Agricole (+0,48% à 12,99 euros). De son côté, Société Générale a fini quasi stable (-0,04% à 37,85 euros).

Altran Technologie a grimpé de 3,38% à 7,50 euros, profitant des résultats semestriels en hausse de son pair Alten (+3,09% à 90,00 euros).

Vicat a progressé de 6,74% à 55,45 euros après avoir annoncé être en "discussions" avec le groupe brésilien Ciplan, réagissant à des informations de la presse brésilienne sur des négociations d'acquisition de cette société par le groupe français.

Europacorp a pris 2,80% à 1,65 euro, profitant de l'annonce de son entrée en négociations exclusives avec le groupe Gaumont pour lui céder l'essentiel du catalogue Roissy Films, acquis en 2008.

Tikehau Capital a aussi été dynamisé (+4,18% à 27,40 euros) par l'annonce de son entrée en "négociations exclusives" pour le rachat de la société Sofidy, spécialisée dans la gestion d'actifs immobiliers en France.

Arkema a avancé de 1,73% à 110,50 euros. Le groupe de chimie a annoncé la création d'une coentreprise avec le spécialiste canadien des composites Barrday pour fabriquer et commercialiser des rubans à base de fibre de carbone et de polymères à destination de l'industrie pétrolière et gazière.

