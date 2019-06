Bourse de Paris : Paris toujours plombée par l'escalade du conflit commercial

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris reculait (-1,00%) lundi matin, toujours minée par l'escalade dans le conflit commercial sino-américain, après les représailles de Pékin ce week-end qui réduisent un peu plus les perspectives de sortie de crise.

A 09H41 (07H41 GMT), l'indice CAC 40 a perdu 51,07 points à 5.155,63 points. Vendredi, il avait fini en baisse de 0,79%.

"La détérioration continue du dialogue Chine-USA semble offrir peu de garanties sur une désescalade imminente", note Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

La Chine a haussé le ton ce week-end en rejetant notamment sur Washington la responsabilité de l'échec des discussions.

Elle a par ailleurs lancé sa propre contre-offensive avec de nouveaux droits de douane punitifs sur 60 milliards de produits américains importés.

Pékin a également dressé sa propre liste noire d'entreprises étrangères, ce qui est vu par les experts comme une réponse à la mise au ban de Huawei par les autorités américaines, en raison de soupçons d'espionnage.

"La plupart du temps, cette année, on a supposé que malgré le bruit et la fureur autour de l'imposition de taxes douanières, celles-ci ne dureraient pas longtemps et que leurs conséquences néfastes pourraient être facilement compensées", détaille Michael Hewson. "Maintenant, il semble que ces taxes vont probablement durer bien plus longtemps et être bien plus importantes que prévu, et les investisseurs semblent lentement se réveiller."

Auto et luxe dans le rouge

Et la guerre commerciale ne se limite pas à un conflit entre les Etats-Unis et la Chine: Donald Trump enchaîne notamment les attaques contre le Mexique qu'il accuse de laxisme face à l'immigration clandestine.

Dimanche, la Maison Blanche a enfoncé le clou, confirmant la possibilité d'augmenter les droits de douane progressivement jusqu'à atteindre la limite de 25% d'ici octobre.

"Toute cette incertitude sur le commerce continue de refroidir les données économiques mondiales qui n'ont pour l'instant pas montré beaucoup de signes positifs cette année", souligne Michael Hewson.

Du côté des indicateurs, les investisseurs surveilleront lundi après-midi la croissance de l'activité manufacturière en mai aux Etats-Unis, avec la publication de l'indice ISM.

En matière de valeurs, le secteur automobile, particulièrement exposé au conflit commercial et qui avait essuyé des pertes vendredi, évoluait de nouveau dans le rouge.

Faurecia cédait 1,81% à 32,47 euros, Peugeot était également dans le rouge (-1,83% à 19,61 euros) et Europcar Mobility lâchait 3,60% à 5,89 euros. Seul Renault rebondissait de 1,32% à 54,63 euros.

Même tendance pour les valeurs du luxe: Kering cédait 1,70% à 458,05 euros et LVMH reculait de 2,01% à 331,80 euros.

Casino perdait 1,67% à 33,50 euros pénalisé par l'abaissement de sa note par Moody's de Baa3 à B1, après le placement en procédure de sauvegarde de sa maison mère Rallye.

Total reculait de 1,37% à 46,00 euros, après l'annonce du rachat de l'activité de gaz naturel liquéfié de Toshiba aux Etats-Unis.

Bonduelle baissait de 0,36% à 27,70 euros, après l'annonce de l'acquisition en Russie d'une usine de production de légumes surgelés.

pid/ef/mcj