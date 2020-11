Paris va organiser une visioconférence humanitaire internationale pour le Liban le 2/12-sces

PARIS, 26 novembre (Reuters) - La France va organiser une visioconférence humanitaire internationale sur le Liban, a-t-on appris jeudi de trois sources proches de la situation.

Paris souhaite que la réunion, à laquelle les Nations unies sont associées, implique des représentations politiques au plus haut niveau possible et espère qu'elle permettra de réunir une aide pour le Liban qui peine à se relever des conséquences de l'explosion qui a ravagé une partie de Beyrouth au début du mois d'août. (John Irish, version française Nicolas Delame)