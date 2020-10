Paris va réduire ses garanties à l'export pour l'énergie fossile

PARIS, 12 octobre (Reuters) - Le gouvernement français va proposer de cesser dès l'année prochaine d'apporter des garantie d'exportation aux pétroles extra-lourds, sables et schistes bitumineux avant d'étendre cette mesure à tous les projets pétroliers en 2025 et gaziers en 2035, a annoncé lundi le ministère des Finances.

Paris a déjà arrêté cette année d'octroyer ces garanties aux projets impliquant l'emploi de la fracturation hydraulique ou au torchage de routine et aux projets charbonniers.

L'étape suivante prévoit "l'arrêt du soutien aux pétroles extra-lourds, sables et schistes bitumineux", en 2021. Selon Bercy, ces arrêt n'aurait "pas d'impact tangible sur l'emploi autre que des pertes d'opportunités, estimées dans le cas le plus pessimiste à 700 emplois".

A partir de 2025, plus aucune garantie publique ne sera apportée pour l'exploration et le développement de nouveaux gisements pétroliers, une mesure qui pourrait coûter 1.800 emplois. A partir de 2035, les nouveaux projets gaziers n'en bénéficieront plus non plus. (Leigh Thomas; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)