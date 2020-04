Parlement Européen : Communiqué de presse - Conférence de presse du Président Sassoli suite à son intervention au Conseil européen

Dans une résolution adoptée le 17 avril, le Parlement a appelé à une action commune de l'UE après le confinement, à des obligations de relance garanties par le budget de l'UE et à un Fonds de solidarité de l'UE contre le coronavirus d'au moins 50 milliards d'euros.

RAPPEL

Conditions de travail au Parlement pour les journalistes compte tenu de la crise du COVID-19

Afin de contenir la propagation du virus COVID-19, le Parlement réduit les possibilités de réunions physiques dans ses locaux, sans compromettre son rôle de contrôle démocratique ni sa capacité à adopter des mesures législatives pour combattre le virus et soutenir les populations, les consommateurs, les entreprises et les services d'urgence.

Les activités parlementaires qui continueront de se dérouler seront retransmises en direct en ligne et pourront être suivies par les médias sans nécessité de présence physique dans les locaux du Parlement.

Nous vous conseillons donc de ne pas venir en personne sauf nécessité absolue. Si vous décidez de vous rendre au Parlement, vous devez respecter les règles en matière de distanciation sociale et d'hygiène. Merci de ne pas vous rendre dans les locaux du Parlement si vous présentez des symptômes d'infection respiratoire, si vous avez été en contact avec une personne infectée durant les 14 derniers jours ou si vous êtes allé dans les régions où les taux de transmission sont les plus élevés. Pour plus d'informations mises à jour, cliquez ici et ici.