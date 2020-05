Parlement Européen : PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le nouveau cadre financier pluriannuel, les ressources propres et le plan de relance - B9-0157/2020

B9-0157/2020

Résolution du Parlement européen sur le nouveau cadre financier pluriannuel, les ressources propres et le plan de relance

(2020/2631(RSP))

Le Parlement européen,

- vu l'article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

- vu les articles 2 et 3 du traité sur l'Union européenne (traité UE) et son protocole nº 28 sur la cohésion économique, sociale et territoriale,

- vu les articles 225, 311 et 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

- vu sa résolution du 14 mars 2018 sur le prochain cadre financier pluriannuel: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020[1],

- vu la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, présentée par la Commission le 2 mai 2018 (COM(2018)0322),

- vu son rapport intérimaire du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 - Position du Parlement en vue d'un accord,

- vu sa résolution du 10 octobre 2019 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres: il est temps de répondre aux attentes des citoyens[2],

- vu le point 16 de l'accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne[3],

- vu le point 10 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne[4],

- vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l'Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences[5],

- vu les conclusions du Conseil européen du 23 avril 2020, qui chargent la Commission d'analyser les besoins exacts et de présenter un plan de relance dans les plus brefs délais,

- vu la déclaration du 8 mai 2020 de l'Eurogroupe sur la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique,

- vu le rapport de l'Eurogroupe sur la riposte économique globale à la pandémie de COVID-19, publié le 9 avril 2020,

- vu l'initiative d'investissement en réaction au coronavirus (CRII) et l'initiative d'investissement+ en réaction au coronavirus (CRII+), respectivement adoptées par le Parlement le 26 mars 2020 et le 17 avril 2020, qui permettent notamment une plus grande souplesse dans l'utilisation des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) pour les États membres,

- vu le paquet de 540 milliards d'euros adopté par l'Eurogroupe pour soutenir les États membres, les entreprises et les travailleurs face à la crise du coronavirus, via le mécanisme européen de stabilité (MES), la Banque européenne d'investissement (BEI) et l'instrument européen de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (SURE),

- vu les déclarations de la présidente de la Commission, le 16 avril 2020 devant la plénière du Parlement européen, concernant l'augmentation des plafonds des ressources propres du budget à long terme de l'Union, qui passeraient de 1,2 % à 2 % du RNB de l'UE à 27 d'avant la crise pour une période temporaire,

- vu les prévisions économiques de la Commission (printemps 2020), publiées le 6 mai 2020,

- vu l'arrêt du 5 mai 2020 de la Cour constitutionnelle fédérale allemande concernant le programme d'achats d'actifs du secteur public (PSPP) de la Banque centrale européenne (BCE) et le communiqué de presse de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mai 2020,

- vu l'adoption, le 19 mars 2020, d'un cadre temporaire destiné à renforcer le soutien des États membres à l'économie dans le contexte de la pandémie de COVID-19, en exploitant pleinement la flexibilité que prévoient les règles en matière d'aides d'État,

- vu la décision du conseil des gouverneurs de la BCE du 18 mars 2020 relative à un programme d'achats d'urgence face à la pandémie,

- vu la déclaration des ministres des finances de l'Union européenne du 23 mars 2020 sur le pacte de stabilité et de croissance au regard de la crise de la COVID-19,

- vu l'accord de Paris, qui établit un cadre mondial pour éviter un changement climatique dangereux en contenant le réchauffement de la planète nettement en dessous de 2 °C et en poursuivant l'action menée pour le limiter à 1,5 °C,

- vu la charte sociale européenne révisée du Conseil de l'Europe du 3 mai 1996,

- vu le socle européen des droits sociaux (SEDS) proclamé par le Parlement, le Conseil et la Commission en novembre 2017,

- vu la note préliminaire d'évaluation de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 18 mars 2020 intitulée: «Le COVID-19 et le monde du travail: Répercussions et réponses»,

- vu les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD),

- vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

- vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

A. considérant qu'après plusieurs reports, la Commission devrait présenter une proposition actualisée pour le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 à la fin du mois de mai 2020, ainsi qu'une proposition de plan de relance afin d'aider au redressement après la crise du coronavirus, avec un financement et des ressources accrus;

B. considérant que la pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable et déstabilisateur sur les systèmes économiques des États membres et a provoqué des perturbations de la société, notamment eu égard aux groupes vulnérables ainsi qu'aux revenus et aux droits des travailleurs; que l'ampleur de la contraction économique résultant de la crise sanitaire est sans précédent; que, selon les prévisions, le PIB de l'Union devrait se contracter d'environ 7,5 % en 2020, subissant une baisse bien plus marquée que lors de la crise financière mondiale de 2009, et ne rebondir que de 6 % en 2021;

C. considérant que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence les conséquences des politiques néolibérales de l'Union et l'absence de coordination et de solidarité entre les États membres en période de crise sanitaire, qui ont également retardé les mesures nécessaires pour soutenir les États membres qui connaissent de graves difficultés et stimuler la relance économique et sociale; que l'Union n'a pas réussi à promouvoir une stratégie commune de lutte contre le virus afin d'éviter une concurrence entre les États membres en ce qui concerne les ressources limitées dans le domaine de la santé;

D. considérant que les systèmes de santé publics ont été soumis, et continuent de l'être, à une forte pression pour assurer une prise en charge adéquate de tous les patients; qu'ils reçoivent de moins en moins de financement et sont négligés, en raison des processus de libéralisation et de privatisation, d'une part, et des mesures d'austérité de droite, d'autre part;

E. considérant que la Commission a décidé d'activer la clause dérogatoire générale aux règles en matière de déficit prévue dans le pacte de stabilité et de croissance, afin d'essayer d'encourager les dépenses publiques des États membres, mais n'a pas agi résolument pour le remplacer par un nouveau Pacte pour le développement durable et l'emploi;

F. considérant que la BCE s'est engagée à mettre en place un programme d'achats d'urgence face à la pandémie, à hauteur de 750 milliards d'euros, pour racheter des titres de dette publique et privée, ce qui permettra d'alléger en partie la dette publique pendant la crise, ainsi que 120 milliards d'euros de mesures d'assouplissement quantitatif et 20 milliards d'euros de rachat de dettes;

G. considérant que, le 23 avril 2020, les chefs d'État ou de gouvernement de l'Union ont approuvé les décisions de l'Eurogroupe sur le MES du 9 avril 2020, ainsi que les décisions sur la BEI et les propositions de la Commission, qui représentent un paquet d'une valeur de 540 milliards d'euros, ce qui est insuffisant et, dans certains cas, inadapté, étant donné que le train de mesures du MES impose des prêts et des conditions strictes et qu'il ne garantit ni les droits du travail ni les salaires dans le cadre de SURE;

H. considérant que la crise du coronavirus a des effets très différents sur les économies des États membres et des régions, étant donné que leur capacité de réaction à la crise économique est très variable; que les États membres et les régions les plus durement touchés par la crise sanitaire sont également ceux qui souffriront le plus sur le plan économique;

I. considérant que, dans tous les États membres, les parties les plus vulnérables de la population seront les plus durement touchées par les répercussions économiques de la crise sanitaire; que les disparités sociales, économiques et régionales, tant au sein des États membres que dans l'ensemble de l'Union, vont très probablement se creuser;

J. considérant que les États membres disposent de marges budgétaires très différentes; que l'architecture hétérogène de l'Union, l'incidence variable de ses politiques et l'inadéquation des réponses à la crise économique risquent de provoquer une nouvelle crise de la dette souveraine;

K. considérant qu'il est du devoir de tous les acteurs européens de transformer leurs économies afin de soutenir des sociétés inclusives, équilibrées et durables sur le plan environnemental; que toute solution économiquement pertinente pour le redressement de l'Union ne doit pas alourdir davantage la dette des États membres;

L. considérant que, lors de la crise précédente, le cadre de gouvernance économique actuel, notamment le pacte de stabilité et de croissance, s'est révélé extrêmement procyclique et a donc aggravé les différences économiques au sein de l'Union;

M. considérant que les mesures qui ont été adoptées et sont envisagées au niveau de l'Union sont loin de constituer la réponse nécessaire aux problèmes découlant de la situation économique et sociale, que les conséquences de la pandémie de COVID-19 ont aggravée; que ces mesures, comme l'ont montré les réunions récentes de l'Eurogroupe, ont mis à nu les profondes contradictions au sein de l'Union ainsi que le manque de solidarité et de mesures adéquates, à la hauteur des problèmes auxquels les États membres et les peuples sont confrontés, tout en faisant des concessions aux intérêts des grandes puissances européennes et aux grands groupes économiques et financiers; que ces mesures sont limitées et temporaires, obéissent à une logique d'endettement qui alourdit encore des dettes déjà insoutenables et sont soumises à des conditions qui ne garantissent ni les droits des travailleurs ni les droits des citoyens, ni ne répondent aux besoins des États membres, en accentuant les déséquilibres, les inégalités et les relations de dépendance au sein de l'Union;

N. considérant que la pandémie de COVID-19 ne doit en aucun cas être prise comme excuse pour justifier des retards dans la lutte contre l'urgence climatique et environnementale; qu'aujourd'hui plus que jamais, apparaît la nécessité et se présente l'occasion de rebâtir notre société et notre économie dans une perspective sociale et écologique pour l'après-COVID;

O. considérant qu'aussi bien l'épidémie elle-même que la crise économique et sociale qui en résulte sont des problèmes mondiaux; que la concurrence doit être remplacée par la solidarité et la coopération au niveau mondial;

P. considérant que l'OIT a déclaré que la crise économique et de l'emploi accélérée par la pandémie de COVID-19 pourrait entraîner, au niveau mondial, la perte de 305 millions d'emplois à plein temps au deuxième trimestre 2020;

Q. considérant que les personnes qui vivent dans des logements précaires, occupent des emplois précaires et atypiques, vivent dans des campements informels ou sont sans-abri et vivent dans la rue, sans accès à l'eau ni à des installations sanitaires convenables, et ne disposent pas d'un accès suffisant à l'information ni d'un accès numérique adéquat, sont particulièrement touchées par les mesures de confinement appliquées dans les États membres;

Un nouveau CFP ambitieux et réorienté qui réponde aux besoins réels et aux attentes des citoyens

1. rappelle sa position, bien qu'elle soit insuffisante, adoptée le 14 novembre 2018 et confirmée le 10 octobre 2019, selon laquelle les crédits d'engagement pour la période 2021-2027 devraient être fixés à 1 324,1 milliards d'EUR aux prix de 2018 (soit 1,3 % du RNB d'avant la crise des 27 États membres); souligne que la crise de la COVID-19 a radicalement modifié l'ensemble du contexte dans lequel cette position a été adoptée; souligne, par conséquent, que des crédits substantiels doivent venir s'ajouter à ceux contenus dans la position du Parlement pour faire face à la crise actuelle, aux inégalités et divergences croissantes entre les États membres et à l'accentuation des défis en matière sociale, économique, territoriale, environnementale, d'emploi et de santé;

2. rappelle que la politique de cohésion est fondée sur la solidarité et qu'elle a, une fois de plus, prouvé qu'elle constituait l'une des politiques les plus efficaces pour faire face aux problèmes aigus liés à la crise de la COVID-19; plaide en faveur d'un budget à long terme renforcé pour la politique de cohésion et d'une politique agricole commune réformée en profondeur et réellement durable, assortie d'enveloppes plus élevées en valeur nominale par rapport au CFP 2014-2020; rappelle que ces deux politiques garantissent la convergence, le bien-être des peuples, un niveau de vie équitable et le développement rural, et qu'elles contribuent à la lutte contre les disparités sociales, économiques et territoriales entre les régions et les États membres;

3. souligne que toute modification législative future devrait s'accompagner d'une indication de son incidence budgétaire éventuelle sur la politique de cohésion; insiste sur le fait que la politique de cohésion ne doit pas être considérée comme un simple outil permettant d'augmenter ou de canaliser d'autres fonds et instruments; souligne que si l'on souhaite que la politique de cohésion puisse répondre à de nouvelles priorités dans des secteurs tels que la santé, le tourisme durable et la culture, et puisse mettre davantage l'accent sur certaines priorités dans le domaine social et celui du travail, une augmentation significative des ressources est nécessaire; rappelle que les subventions doivent rester l'instrument clé de la politique de cohésion, en particulier pour soutenir les services publics et sociaux et les PME; demande que soit mis en place un bouclier de protection spécial pour les municipalités, ce qui est essentiel, étant donné que la crise et les perspectives économiques négatives qui en résultent entraîneront des pertes de revenus considérables, en particulier pour les municipalités, et, dans le même temps, une charge financière supplémentaire;

4. rappelle que la paix et la solidarité constituent des valeurs fondamentales de l'Union, que le budget européen devrait soutenir avec constance; insiste sur la propagation rapide, à l'échelle mondiale, de la pandémie de COVID-19 et sur ses graves conséquences sur les pays touchés; est convaincu que la solidarité et la coopération internationales sont nécessaires pour surmonter cette crise mondiale; demande par conséquent que soient annulées les dotations aux politiques de défense, militaires et de sécurité intérieure, et que leurs budgets respectifs soient réaffectés aux principales politiques de convergence et de solidarité, telles que la cohésion, l'agriculture, l'aide humanitaire et les politiques de voisinage et de développement; juge essentiel que les donateurs ne réaffectent pas les fonds déjà alloués à la santé et aux droits génésiques et sexuels à d'autres priorités liées à la réponse à la pandémie; estime que l'Union devrait inclure la santé et les droits sexuels et génésiques dans sa réponse humanitaire et en matière de développement à la pandémie de COVID-19;

5. souligne que la pandémie de COVID-19 a montré le besoin impérieux de prévoir un financement accru et suffisant pour le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l'Agence européenne des médicaments (EMA) et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ainsi que pour les autorités nationales compétentes dans ces domaines, grâce aux programmes de l'Union;

6. estime que, pour réagir face à la crise du coronavirus, une partie plus importante du CFP 2021-2027 devrait être allouée aux services publics nationaux, régionaux et municipaux, aux systèmes de santé publics, à la recherche, au Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD), à l'éducation, à l'environnement et au programme LIFE, aux PME, à la petite pêche côtière ainsi qu'à la politique de développement et d'aide humanitaire;

7. souligne qu'il est nécessaire de réduire de 70 % les émissions de CO2d'ici à 2030 afin d'atteindre l'objectif d'une augmentation maximale de 1,5 °C fixé dans l'accord de Paris, en tenant compte des principes d'équité inscrits dans la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC); insiste sur le fait que les objectifs du CFP 2021-2027 en matière de prise en compte des questions du changement climatique et de la biodiversité devraient être plus ambitieux que ceux fixés dans son rapport intermédiaire; appelle de ses vœux un objectif de 50 % de dépenses en faveur du climat et de l'environnement pour le prochain CFP;

8. réclame une intégration transversale des objectifs de l'accord de Paris et des ODD des Nations unies; souligne qu'une transition juste devrait également être considérée comme une approche stratégique horizontale de l'Union consacrant les valeurs que sont le respect des droits sociaux et environnementaux, le bien-être des populations ainsi que la convergence sociale, économique et territoriale ascendante, et permettant de parvenir à une décarbonation en profondeur conformément aux objectifs fixés pour 2030; souligne que le Fonds pour une transition juste devrait concrétiser ces valeurs et garantir la transition sociale durable et juste pour tous, vers une économie «zéro carbone»;

9. suggère de cibler, parmi les rubriques du CFP, les secteurs durables et lignes budgétaires prioritaires présentant une capacité élevée de création d'activité économique et d'emplois de qualité, en visant en particulier à réduire le chômage des jeunes, et qu'il convient de leur accorder la priorité en termes de financement, à la lumière de l'intention consistant à consacrer des fonds aux projets prêts à être mis en œuvre;

10. réaffirme sa position consistant à refuser de donner son approbation à un nouveau CFP avant de s'être mis d'accord au sujet de la révision et de l'extension du système de ressources propres pour l'Union européenne;

11. demande l'augmentation du plafond de ressources propres de l'Union, pour le porter à 2 % du RNB dans l'UE à 27 d'avant la crise pour l'ensemble de la période 2021-2027; souligne que les fonds supplémentaires découlant de cette augmentation devraient être explicitement consacrés aux politiques contribuant à l'atténuation des effets de la crise de la COVID-19, ainsi qu'aux politiques centrales de l'Union dans les domaines sociaux, environnementaux et de la solidarité;

12. demande à la Commission de proposer un nouveau CFP 2021-2027 qui soit beaucoup plus ambitieux, et réorienté dans le respect des principes susmentionnés, en prévoyant des financements accrus pour la politique de cohésion mais aussi les politiques en matière de climat, d'emploi et de santé;

13. invite la Commission à préparer sans attendre un plan d'urgence pour le CFP qui soit ambitieux et fondé sur la solidarité pour l'éventualité presque inévitable que le CFP 2021-2027 ne sera pas conclu à temps pour entrer en vigueur le 1erjanvier 2021, afin de ne pas seulement offrir un filet de sécurité aux bénéficiaires des programmes de l'Union en prolongeant simplement la période de mise en œuvre des plafonds de 2020, mais aussi de contribuer efficacement à atténuer les conséquences diverses et variées de la crise de la COVID-19; souligne que le plan d'urgence pour le CFP devrait être valable pendant au moins un an à compter de janvier 2021, et permettre des réajustements, des réorientations et une souplesse adéquats ainsi que des augmentations ciblées;

Un plan de relance juste sur le plan social et environnemental et qui n'exclue personne

14. déplore le retard pris par la Commission pour la présentation de son plan de relance, et souligne le besoin d'une coordination et d'une planification efficaces au niveau de l'Union; prie la Commission de présenter un plan de relance global fondé sur la méthode communautaire, et permettant aux États membres de transformer leurs économies d'une manière durable, cohésive et équilibrée sur le plan social dans le respect des ODD;

15. demande à la Commission de présenter un Fonds européen pour la relance d'au moins 1 500 milliards d'EUR, financé au moyen d'obligations perpétuelles à taux d'intérêt zéro, devant être réparti entre les États membres dans le respect des règles de cohésion, et à l'aide de subventions sans aucune condition macroéconomique ou autre; est convaincu que ces obligations devraient être achetées par la BCE, et exclues à des fins de conformité avec le pacte de stabilité et de croissance jusqu'à l'abrogation de celui-ci;

16. rappelle que la cohésion et la convergence doivent constituer deux piliers essentiels du plan de relance; est convaincu que la relance dans toute l'Union doit se fonder sur les instruments et politiques de l'Union qui empêchent le creusement des écarts causés par les conséquences de la crise qui ne sont pas uniformes dans toute l'Union; estime qu'une politique solide de cohésion soutiendra la relance dans toutes les régions, en inversant le processus de creusement des disparités sociales, économiques et territoriales, et en aidant les sociétés et populations les plus touchées, les plus faibles et les plus vulnérables, ainsi qu'en promouvant une croissance durable et la création d'emplois; estime que la réaction immédiate à la crise et le soutien de trésorerie devraient se poursuivre jusqu'à ce que les États membres, régions et secteurs les plus touchés montrent des signes positifs de reprise; souligne que, pour être facteur de résilience à long terme contre les crises, de stabilité économique, d'équité sociale et de croissance durable, le plan de relance doit donner lieu à des investissements publics ambitieux promouvant la santé, l'éducation, la formation, l'économie numérique et l'environnement, tout en s'attaquant résolument aux problèmes structurels; demande que le plan de relance tienne pleinement compte, dans toutes ses dimensions, des caractéristiques particulières des régions ultrapériphériques telles que les définit l'article 349 du traité FUE;

17. prie la Commission de veiller à ce que l'aggravation des inégalités et la dette publique asymétrique causées par la pandémie de COVID-19 soient traitées à l'aide de mesures concrètes qui ne soient pas des mesures d'austérité, y compris à l'aide de prêts à taux zéro, et grâce à la mutualisation et à la restructuration des dettes nouvelles;

18. souligne que la crise de la COVID-19 a illustré les défaillances de l'économie de marché, caractérisée par une production et des échanges commerciaux contrôlés par des multinationales et un secteur financier toujours plus puissant; est convaincu qu'une stratégie de relance devrait mettre l'accent sur les investissements publics à long terme dans les secteurs essentiels de l'économie réelle, qui créeront des emplois de qualité et donneront lieu à un développement équitable, et qui permettront d'atteindre des objectifs climatiques ambitieux; souligne que nous avons besoin de toute urgence d'un plan d'investissement public pour promouvoir le développement d'un secteur public de la production, en particulier pour les secteurs stratégiques tels que celui des médicaments, des produits sanitaires, des équipements de protection individuelle et des dispositifs médicaux; souligne que les aides d'État et autres formes de soutien financier de la part des États membres et de l'Union ne doivent être octroyées qu'aux entreprises qui ne se soustraient pas au paiement des impôts et ne versent pas de dividendes;

19. considère que l'enveloppe totale de 540 milliards d'EUR approuvée par l'Eurogroupe le 9 avril 2020 est grandement insuffisante à la lumière de l'augmentation des besoins; déplore que ces instruments soient surtout des instruments de dette, ce qui entraînera une explosion de la dette publique dans tous les États membres; déplore le caractère limité de la portée et des capacités des opérations possibles, ainsi que la conditionnalité et la surveillance imposées pour recourir aux 240 milliards d'EUR mis à disposition dans le cadre du mécanisme européen de stabilité, ce qui a poussé les États membres ayant le plus besoin d'un appui financier à ne pas recourir à ces instruments; demande à l'Eurogroupe de reconsidérer, dans sa proposition, aussi bien le niveau d'aide proposé que les conditions pour y avoir accès;

20. s'inquiète vivement des méthodes statistiques employées par la Commission, en particulier les hypothèses excessivement optimistes au sujet de l'effet de levier qu'elle utilise pour calculer les financements générés; est convaincu qu'il ne suffit pas de réaffecter simplement des instruments de financement existants pour permettre la relance et la transformation économiques dont nous avons tant besoin;

21. constate que la pandémie de COVID-19 et la récession économique qu'elle entraîne, l'urgence climatique et les inégalités extrêmes sont corrélées les unes avec les autres; demande à la Commission de porter à 2 000 milliards d'EUR le budget alloué au plan d'investissement durable afin de financer un pacte vert et social européen progressiste visant à réduire les inégalités, à créer des millions de nouveaux emplois, à renforcer la cohésion sociale et économique, à mieux préparer les systèmes de santé aux futures pandémies et à répondre à l'urgence climatique; souligne que l'argent public devrait être alloué à des projets publics et apporter des bénéfices publics; estime que la communication de la Commission du 14 janvier 2020 sur le plan d'investissement pour une Europe durable est insuffisante et exagérément dépendante de la mobilisation de financements privés avec des garanties publiques;

22. appelle de ses vœux un plan de soutien européen pour les PME et en particulier dans les secteurs de l'éducation, du sport, de la culture, des médias, de la création et du tourisme, qui font partie des secteurs les plus durement touchés par la crise;

23. demande aux États membres, à la lumière du récent arrêt rendu par la Cour constitutionnelle fédérale allemande, de modifier de toute urgence le mandat de la BCE pour permettre à cette dernière de faire office de véritable prêteur en dernier ressort, comme les banques centrales d'autres territoires, et de la placer sous contrôle démocratique total; souligne que la Commission peut surmonter les difficultés juridiques actuelles en maintenant les obligations jusqu'à ce que les changements juridiques nécessaires puissent être effectués;

24. réclame l'abrogation du pacte de stabilité, de la législation sur la gouvernance économique (le «six-pack» et le «two-pack»), du Semestre européen et du traité budgétaire, et demande qu'ils soient remplacés par un pacte du développement durable et de l'emploi, qui garantira emploi, croissance profitant à tous et protection de l'environnement; souligne que l'Union européenne et les États membres développeront ainsi la marge de manœuvre nécessaire pour promouvoir l'investissement public, financer les services publics et leurs fonctions sociales, relancer l'activité économique, en particulier dans les secteurs de la production, et permettre une appropriation et un contrôle publics de secteurs stratégiques de l'économie; souligne en outre que cela permettra de s'assurer que la «flexibilité» que permet désormais l'Union ne soit pas suivie de mesures d'austérité, qui ont appauvri de grands pans de la société, comme cela a été le cas à la suite de la crise de 2008;

25. demande la renégociation des conditions, des échéances, des intérêts et des montants de la dette publique, pour permettre de réorienter les ressources sur les besoins économiques et sociaux urgents dans les États membres plutôt que sur le service de la dette;

26. demande à la Commission d'adopter des mesures pour réduire autant que possible les effets secondaires de l'assouplissement nécessaire des règles en matière d'aides d'État, qui risque fortement de creuser l'écart entre les États membres et entre les entreprises;

27. souligne que, pour prétendre à un financement en faveur de la relance, il faut respecter l'état de droit, respecter l'objectif d'augmentation maximale de 1,5 °C fixé dans l'accord de Paris et les objectifs de réduction des émissions d'ici à 2030, se conformer aux objectifs sociaux tels que la réduction de la pauvreté et des inégalités de revenus, et lutter contre la fraude fiscale, la planification fiscale agressive, l'évasion fiscale et le blanchiment de capitaux;

28. demande à la Commission d'exclure les sociétés offshore et les entreprises qui ont pratiqué la fraude fiscale et l'évasion fiscale du bénéfice des programmes de la BEI visant à faire face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie, ainsi que des autres aides publiques liées à la COVID-19, en particulier le fonds SURE qui cible le chômage;

29. est convaincu qu'un mécanisme de taxe carbone aux frontières de l'Union, qui taxe efficacement le carbone supplémentaire généré par la production effectuée en dehors de l'Union et par le transport pour acheminer les produits dans celle-ci, devrait être combiné à un transfert de technologies environnementales au moyen de l'octroi de licences gratuites pour ces technologies aux pays en développement;

30. souligne que les travailleurs ne devraient en aucun cas avoir à payer pour cette crise; invite les institutions et les États membres de l'Union à financer la relance au moyen d'impôts proportionnels à la richesse et aux revenus, à proposer un impôt ambitieux sur la fortune, à mettre en place un impôt proportionnel sur les sociétés, en particulier pour les entreprises du secteur financier qui ont tiré profit d'opérations spéculatives et à court terme, et à être favorables à une taxe sur les transactions financières («taxe Tobin»);

31. demande aux institutions de l'Union et aux États membres d'adopter des mesures pour protéger les emplois et les salaires des millions de travailleurs touchés par la crise, et de garantir la santé et les conditions de travail des travailleurs jugés essentiels pendant la crise, en leur apportant notamment une aide financière;

32. invite la Commission, les États membres et les régions à financer des projets transfrontaliers pour promouvoir le développement économique et social à l'aide des fonds de coopération territoriale européenne, en mettant l'accent sur les petits projets, qui pourraient se révéler vitaux pour les zones transfrontalières et les eurorégions, et en facilitant la mobilité transfrontalière des travailleurs, lorsque les conditions sanitaires le permettent, y compris en promouvant le principe d'égalité des chances, et en ajustant le cadre administratif, social et réglementaire;

33. insiste pour que le plan de relance et la proposition de CFP révisée garantissent les financements consacrés à l'égalité entre hommes et femmes, aux droits des femmes, y compris la santé génésique et sexuelle et les droits connexes, aux droits de l'homme et aux organisations de la société civile, afin d'assurer la continuité des programmes et de faire face aux conséquences disproportionnées que la crise aura sur les femmes, les filles et les groupes marginalisés;

34. réclame des mesures pour veiller à ce que les mesures de réaction à la crise qui suivront la pandémie actuelle ne négligent pas les groupes les plus exposés au risque de pauvreté et qui sont déjà marginalisés, y compris les minorités et les personnes issues de l'immigration; demande que la proposition de CFP révisée et le plan de relance prévoient des investissements adéquats et directs pour les organisations de la société civile, y compris les organisations gérées par des migrants et des minorités, mettent l'accent sur celles qui soutiennent les groupes marginalisés et leur donnent les moyens de s'adresser à davantage de personnes; demande que le nouveau CFP garantisse que les ressources destinées à l'accueil des migrants et des réfugiés, ainsi qu'à leur intégration et leur insertion rapides, prévues dans la proposition de Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), ne soient pas diminuées, et que ces groupes puissent prétendre à un soutien adéquat quel que soit leur statut d'immigration;

35. souligne que le Parlement est la seule institution démocratiquement élue dans l'Union européenne; constate que son rôle de premier plan dans les négociations du CFP 2021-2027 et du plan de relance semble faire l'objet de tentatives de sape; souligne que le train de mesures sur la relance devrait être significatif et intégré dans le nouveau CFP ambitieux et réorienté; demande à la Commission et au Conseil de respecter les prérogatives du Parlement en tant que colégislateur, et de travailler en totale transparence; souligne qu'il ne permettra pas à la Commission et au Conseil européen de mettre le Parlement dans une situation «à prendre ou à laisser»; souligne que toutes les mesures mises en œuvre par la Commission doivent faire l'objet d'un contrôle du Parlement; réclame que les décisions visant à mettre le Parlement à l'écart soient annulées;

°

° °

36. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Banque centrale européenne ainsi qu'aux gouvernements, aux parlements et aux partenaires sociaux des États membres.