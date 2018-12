Parlement Européen : Proposition de résolution sur une stratégie de valorisation de la Sicile en tant que principal pôle logistique de l’Union pour ses d’échanges commerciaux avec l’Afrique - B8-2018-0545

Le Parlement européen,

- vu l'article 133 de son règlement intérieur,

- vu sa résolution du 16 novembre 2017 sur la stratégie UE-Afrique: un coup d'accélérateur au développement(1) et la communication de la Commission européenne relative à une nouvelle alliance Afrique - Europe pour un investissement et des emplois durables (COM(2018)0643), et notamment le plan d'investissements de l'Union pour l'Afrique,

A. soulignant que la Sicile, dont la superficie est de 25 426 km² et la population dépasse les 5 millions d'habitants, est la plus grande île de la Méditerranée et se situe à mi-distance entre Gibraltar et le Canal de Suez;

B. rappelant que la lutte contre les causes profondes de l'émigration dépend directement de la stabilité et du développement économique du continent africain;

C. considérant qu'à l'heure actuelle, l'Union est le premier partenaire commercial de l'Afrique, le premier investisseur sur ce continent et le premier marché de destination des biens qui y sont produits; qu'il est estimé que l'Afrique comptera 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050;

1. invite la Commission européenne à mettre en œuvre des mesures visant à valoriser la Sicile en tant que principal pôle logistique de l'Union pour ses d'échanges commerciaux avec l'Afrique.