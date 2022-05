Parlez à l'Ukraine des ports, pas à nous, dit la Russie avant les négociations de l'ONU à Moscou.

Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine voisine le 24 février, les expéditions de céréales ukrainiennes depuis ses ports de la mer Noire sont au point mort et plus de 20 millions de tonnes de céréales sont bloquées dans les silos, tandis que Moscou affirme que l'effet glacial des sanctions occidentales imposées à la Russie en raison de la guerre a perturbé ses exportations d'engrais et de céréales.

Le conflit alimente une crise alimentaire mondiale avec une flambée des prix des céréales, des huiles de cuisson, du carburant et des engrais. La Russie et l'Ukraine représentent près d'un tiers de l'approvisionnement mondial en blé, tandis que la Russie est également un exportateur mondial clé d'engrais et que l'Ukraine est un exportateur majeur de maïs et d'huile de tournesol.

M. Nebenzia a déclaré que "formellement, les engrais et les céréales ne sont pas soumis à des sanctions, mais il y a des problèmes de logistique, de transport, d'assurance, de transfert bancaire" créés par les sanctions occidentales qui "nous empêchent d'exporter librement."

"Nous sommes prêts à exporter des engrais et des céréales de nos ports vers le marché mondial", a-t-il déclaré, ajoutant qu'en ce qui concerne les exportations ukrainiennes de céréales - "je pense que cela devrait être négocié avec les Ukrainiens, pas avec les Russes."

Cependant, les responsables occidentaux affirment que tout accord sur l'accès aux ports ukrainiens nécessiterait l'accord de la Russie, citant ce qu'ils disent être un blocus russe et un besoin de garanties de sécurité.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est rendu à Moscou et à Kiev le mois dernier, est en "contact intense" avec la Russie, l'Ukraine, la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne pour tenter de négocier ce qu'il appelle un "accord global" pour reprendre à la fois les exportations alimentaires ukrainiennes et les exportations russes de nourriture et d'engrais.

LE "CORRIDOR EXISTE".

M. Nebenzia a déclaré que Rebecca Grynspan, haut fonctionnaire de l'ONU chargé du commerce et du développement, devait discuter des exportations russes lors d'une visite à Moscou dans les prochains jours. Elle est coordinatrice du Groupe de réponse aux crises mondiales de l'ONU sur l'alimentation, l'énergie et les finances qui vise à combattre les chocs économiques mondiaux provoqués par la guerre en Ukraine.

M. Nebenzia a également déclaré qu'il pensait que le responsable de l'aide de l'ONU, Martin Griffiths, devait se rendre à Moscou début juin, mais qu'il ne savait pas "dans quelle mesure" M. Griffiths était impliqué dans les discussions sur les exportations de céréales et d'engrais.

Le porte-parole de l'ONU, Stephane Dujarric, s'est refusé à tout commentaire.

Les États-Unis et d'autres pays accusent la Russie de bloquer les ports de l'Ukraine. Celle-ci a déclaré qu'il existe un "couloir sûr" de 80 miles nautiques (148 km) de long et de 3 miles nautiques (5,5 km) de large permettant l'accès au principal port ukrainien de la mer Noire, Odessa, mais que l'Ukraine doit retirer les mines des eaux.

"Ce sont eux qui ont miné les ports, pas nous", a déclaré M. Nebenzia mercredi. "Il y a un couloir qui existe, qu'ils n'utilisent pas".

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déversé son mépris sur la suggestion selon laquelle Moscou voulait permettre à l'Ukraine d'expédier des céréales, en déclarant au Forum économique mondial de Davos : "Vous ne pourriez pas trouver un meilleur exemple de chantage dans les relations internationales".

Odesa est le principal port en eau profonde de l'Ukraine et traitait autrefois presque toutes ses exportations de céréales. Il a subi un certain nombre d'attaques de missiles russes, et Kiev craint que Moscou ne veuille s'en emparer, potentiellement par un assaut amphibie.

Le ministère russe de la défense a déclaré que le port de Mariupol, la ville ukrainienne sur la mer d'Azov aux eaux peu profondes qui a été prise par la Russie après un long siège, fonctionnait normalement après que les forces russes aient fini de retirer les mines.