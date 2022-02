PARIS (Reuters) - La ministre française des Armées, Florence Parly, sera au Niger mercredi et jeudi pour discuter des modalités de l'évolution du dispositif de l'opération Barkhane et des récentes évolutions politico-sécuritaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest, ont indiqué ses services dans un communiqué publié mercredi.

(Rédigé par Bertrand Boucey et Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)