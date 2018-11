Parrot : Décryptage du palmarès du SRD à la clôture - Vendredi 23 novembre 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PARROT (-54,86% à 1,58 euro)Près deux ans après son recentrage sur les drones grand public et professionnels, Parrot s'enfonce un peu plus dans la tourmente. La forte baisse, inattendue, du marché des drones grand public, a entrainé une dégradation bien plus importante que prévu des comptes du troisième trimestre. En Bourse, les investisseurs sonnent l'hallali sur la valeur, portant ses pertes annuelles à plus de 80%. Depuis décembre 2016, la société a déçu les investisseurs à plusieurs reprises sur les ventes de drones grand public.