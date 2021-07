PartenaireSanté Canada nomme un nouveau Directeur général pour le Québec

OTTAWA, 21 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PartenaireSanté Canada a le plaisir d’annoncer la nomination de Pierre Couture au poste de Directeur général de PartenaireSanté Québec.

Pierre possède plus de 30 années d’expérience en gestion dans les domaines social, culturel et des communications, ainsi que de solides compétences en développement des affaires et de relations pour PartenaireSanté.

Plus récemment, il a été vice-président de Phil, une agence-conseil auprès d’organismes de philanthropie, après une carrière au Musée des beaux-arts de Montréal et au Projet LOVE - Vivre sans violence Québec.

« Nous sommes heureux que Pierre se joigne à l’équipe de PartenaireSanté au Québec pour nous aider durant cette période importante pour notre organisation et diriger notre croissance au Québec » a indiqué Eileen Dooley, chef de la direction de PartenaireSanté Canada.



À propos de PartenaireSanté - Canada

Partenairesanté met en contact les employeurs et les employés avec 16 des organismes caritatifs de la santé les plus réputés au Canada. Ensemble, nous aidons à favoriser des travailleurs en santé, ainsi que des lieux de travail et des communautés plus sains; nous fournissons des programmes et des services aux 87 pour cent de Canadiens touchés par une maladie chronique ou grave; et nous trouvons des remèdes et des traitements pour ces maladies grâce à des recherches qui sauvent des vies.

(Personne à contacter et coordonnées)

Ian Royer

Directeur, Marketing et communication

iroyer@partenairesante.ca | www.partenairesante.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fa58abcd-c0f2-4db9-9c95-06e98e86acb8/fr