[Partenariat] : PREMIUM-RH intègre la signature électronique avec Primobox

PREMIUM-RH enrichit sa solution avec une fonctionnalité de signature électronique portée par Primobox.

En tant que prestataire de services de confiance numérique (PSCo), Primobox offre une solution conforme à la législation en vigueur et amène une réelle cohérence métier dans le cadre des processus de signature électronique des documents RH.

Simple à mettre en place et à utiliser, il suffit aux clients installés avec la version SaaS de la suite PREMIUM-RH de demander l’activation de la fonctionnalité de signature électronique. La signature électronique permet d’accélérer les délais de signature de tout document RH (promesse d’embauche, contrat de travail, entretien annuel par exemple) tout en réalisant des économies par rapport au processus papier. Elle sécurise l’ensemble du process de « consentement » collaborateur.

Au-delà de la gestion documentaire, PREMIUM-RH déploie la signature électronique à l’ensemble de ses modules, dont notamment la gestion des entretiens, la gestion des temps… simplifiant les validations et offrant une certification totale des acceptations.

La prochaine évolution pourra permettre à la Suite Premium-RH de distribuer les bulletins de paie directement dans des espaces salariés MyPrimobox (pour les clients de Premium-RH souhaitant mettre en place le bulletin de paie électronique conformément au décret en vigueur) ou les adresser par courrier au domicile de chaque collaborateur.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat qui permet aux clients de PREMIUM-RH de profiter de fonctionnalités de signature électronique dite « RH », et demain les assister dans le passage au bulletin de paie électronique afin d’avancer dans la transformation numérique RH sans mise en place d’un (énième) outil dédié ! »

Christian LELAIDIER, Responsable Partenaires chez Primobox

« Nous sommes extrêmement satisfaits de la qualité et de la simplicité de l’intégration de la signature électronique Primobox dans notre solution de gestion des ressources humaines. Les équipes Primobox ont fait preuve de disponibilité et de réactivité. Nous réfléchissons dès à présent à enrichir notre partenariat avec des briques complémentaires, offrant ainsi à nos clients une expérience conviviale, riche et évolutive. »

Dominique BIANCONI, Président

