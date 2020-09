Communiqué, Paris, le 28 septembre 2020

Partenariat inédit

Virgil et la Caisse d'Épargne Hauts de France révolutionnent ensemble l'accès des jeunes à la propriété

Virgil, la fintech qui a inventé une toute nouvelle façon de devenir propriétaire avec le Capital Immobilier et la Caisse d'Épargne Hauts de France annoncent un partenariat inédit pour permettre aux jeunes actifs de devenir propriétaires.

Une fintech qui réinvente l'accès à la propriété

Lancée en 2019, Virgil co-investit du capital aux côtés des jeunes actifs qui n'ont pas suffisamment d'apport pour leur permettre de devenir propriétaire d'un bien qui leur correspond vraiment. En plus de compléter leur financement bancaire, la fintech épaule les jeunes actifs durant tout leur parcours d'achat, de la définition de leur capacité de financement à la signature de leur acte de vente, en passant par l'obtention de leur crédit. Après un démarrage accéléré en 2020, Virgil renforce son offre pour atteindre 100 transactions par mois d'ici fin 2021.

Une banque agile qui met l'innovation au service de ces clients

La Caisse d'Épargne Hauts de France couple une organisation agile et entièrement dématérialisée à une expertise métier incomparable et une expérience client qui répond aux exigences du temps présent – avec notamment son application mobile la mieux notée des banques de réseau*. La banque sait que pour apporter de la valeur réelle à ses clients il faut que l'innovation soit structurelle, au-delà du gadget.

En proposant Virgil à ses clients, la Caisse d'Épargne renforce son ancrage auprès des jeunes actifs et fait le choix de l'innovation sociétale en permettant à ceux qui n'ont pas d'apport familial suffisant d'entamer leur construction de patrimoine : une forme de transfert générationnel au service de l'égalité des chances.

Un partenariat évident dans un contexte de multi-bancarisation

Virgil et la Caisse d'Épargne ont un objectif commun : permettre aux jeunes actifs de devenir propriétaire dans les meilleures conditions. Les clients Virgil complètent l'apport en Capital Immobilier par un emprunt immobilier auprès de la Caisse d'Épargne, qui pourra proposer à ses clients de bénéficier du complément d'apport Virgil pour leur financement.

C'est un partenariat gagnant pour tous. La recherche de crédit immobilier, c'est souvent le moment où les jeunes se rendent compte qu'une banque, c'est bien plus qu'une carte bleue ! Pour les banques traditionnelles, il s'agit donc d'un moment charnière pour capter et fidéliser une cible exigeante, les jeunes actifs, dans une logique de construction de patrimoine, qui deviendront les clients patrimoniaux de demain.

Cette clientèle est prête à changer de banque pour bénéficier de l'offre de financement immobilier la plus complète du marché. Ce partenariat dote la Caisse d'Épargne d'un avantage comparatif majeur dans un marché challengé par la multibancarisation et l'augmentation de la mobilité et de l'attrition bancaire. L'offre est dès aujourd'hui active à Paris et première couronne, et sera bientôt étendue.

«Pour nous, l'innovation a du sens quand elle est au service du client ; c'est pour cela que nous sommes heureux de pouvoir offrir la solution Virgil à nos clients», explique Delphine Chini-Segara, en charge des Nouvelles Solutions Immobilières de la Caisse d'Épargne Hauts de France .

« Notre modèle est révolutionnaire et il est sécurisant pour nos clients de compter sur une banque experte pour les accompagner aux côtés de Virgil. Chez Caisse d'Épargne Hauts de France nous avons tout de suite trouvé des équipes agiles, une expérience et un souci du client hors normes et surtout la même obsession que nous : toujours innover pour mieux accompagner leurs clients », ajoute Saskia Fiszel, co-fondatrice de Virgil

À propos de Virgil

Pour briser le plafond de pierre, Virgil a créé le Capital Immobilier. En co-investissant jusqu'à 100 000 euros aux côtés des jeunes actifs, Virgil leur permet d'accéder à des biens qui correspondent enfin à leurs besoins, sans compromis. Depuis sa création fin 2019, Virgil a reçu des milliers de demandes et accompagné sa première promotion de propriétaires. L'équipe guide les acquéreurs à chaque étape du parcours d'achat, de la simulation à l'acte de vente. Keyvan Nilforoushan et Saskia Fiszel, les fondateurs de Virgil ont été les architectes du développement dans toute l'Europe de onefinestay, qui a changé la donne de l'hospitalité en réconciliant la location de courte durée d'appartements en ville avec le service d'un hôtel 5 étoiles. L'entreprise a été acquise par le groupe Accor pour 150 millions d'euros.

À propos de Caisse d'Épargne Hauts de France

La Caisse d'Épargne Hauts de France (CEHDF), acteur bancaire de référence depuis 200 ans au Nord de Paris, est une banque coopérative régionale, membre du Groupe BPCE. Sa mission : banquier du quotidien, assureur, partenaire des projets et de la réussite de ses clients. A cette fin, la CEHDF mobilise plus de 3.000 collaborateurs, 400.000 sociétaires, 300 agences qui accompagnent plus de 1,1 million de clients particuliers et professionnels en relation régulière et 10 centres d'affaires dédiés aux entreprises, aux collectivités locales, aux structures de l'économie sociale et solidaire, aux organismes de logements sociaux et aux professionnels de l'immobilier. La Caisse d'Epargne Hauts de France présente également une large palette de métiers spécialisés : financements structurés, capital développement, investissement immobilier, banque privée, agriculture et acteurs de la santé. La CEHDF s'appuie également sur sa succursale de Bruxelles pour développer son activité bancaire auprès de clientèles Corporate et Real Estate en Belgique. Plus qu'une banque, la Caisse d'Epargne Hauts de France s'investit chaque année dans de nombreuses actions de mécénat et partenariat à impact positif pour les Hauts-de-France : le sport, la culture, l'emploi et le logement social.

