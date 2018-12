Participation d’IMPLANET au 13ème Congrès Annuel de la Société Allemande de Chirurgie Rachidienne (DWG)

Regulatory News:

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible au PEA-PME ; OTCQX : IMPZY) (Paris:ALIMP) (OTCQX:IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce sa participation au 13ème Congrès Annuel de la Société Allemande de Chirurgie Rachidienne (DWG) qui se tiendra du 6 au 8 décembre à Wiesbaden en Allemagne.

La participation d’Implanet à ce congrès, stand n°62, sera l’occasion pour les équipes de présenter aux chirurgiens allemands Jazz® Evo et Jazz® Cap, les derniers implants développés pour répondre aux contraintes des indications de fusion vertébrale chez l'adulte. Ce marché, ciblé par Implanet GmbH, est le plus important d'Europe représentant environ 300 millions de dollars.

Le DWG est une société médicale en Allemagne qui regroupe des professionnels de la santé spécialisés dans la chirurgie de la colonne vertébrale. Fondé en 2006, DWG vise à promouvoir une approche thérapeutique éthique et fondée sur des données probantes pour traiter les troubles de la colonne vertébrale. La mission du groupe est d'élaborer des politiques et de mettre en œuvre des initiatives pour l'enseignement, la recherche et la promotion des spécialités en santé spinale. DWG compte plus de 1 600 professionnels de la santé, chirurgiens orthopédistes et neurochirurgiens, traumatologues, chercheurs et autres cliniciens concernés.

« L’ouverture de notre filiale Implanet GmbH, à Francfort en Allemagne, a représenté une nouvelle étape dans la duplication de notre modèle éprouvé de vente en direct sur le marché européen. Nous sommes donc ravis de pouvoir présenter Jazz® Evo et Jazz® lors du 13ème congrès annuel de la DWG en Allemagne, le marché du rachis dégénératif le plus important d’Europe » conclut Ludovic Lastennet.

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 46 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en 2017. Plus d’informations sur www.implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181203005668/fr/