PARIS (Reuters) - Les Français sont appelés à voter ce dimanche pour le second tour des élections législatives, au terme duquel le Rassemblement national (RN) espère parvenir à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale malgré le "front républicain" mis en oeuvre par l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire (NFP) et le camp présidentiel Ensemble pour la République.

Les deux blocs opposés au RN ont procédé à de nombreux désistements de candidats arrivés en troisième position au second tour afin de ne pas favoriser l'extrême-droite.

Deux issues semblent se dessiner: une majorité absolue pour le RN qui porterait la formation d'extrême droite et son président Jordan Bardella au pouvoir ou une Assemblée nationale sans majorité et divisée en blocs, avec le risque d'un pays ingouvernable.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS:

12h40 - Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, a voté au Touquet (Pas-de-Calais).

12h30 - Selon Mathieu Gallard d'Ipsos France, le niveau de participation à midi au second tour des élections législatives est le plus élevé depuis les législatives de 1981. Harris Interactive, sur le réseau social X, donne également la même statistique.

12h00 - Le taux de participation au second tour des élections législatives en France métropolitaine s'établit à 26,63% à midi, un chiffre en nette hausse par rapport à celui du précédent scrutin de 2022 (18,99%), selon les données du ministère de l'Intérieur. Au premier tour des élections législatives anticipées de dimanche dernier, le taux de participation était ressorti à 25,90% à midi.

11h30 - Le président Emmanuel Macron doit voter à la mi-journée au Touquet (Pas-de-Calais). Son prédécesseur François Hollande (Nouveau Front populaire) a voté à Tulle (Corrèze). L'ancienne Première ministre Elisabeth Borne (Ensemble), elle, a voté à Vire (Calvados).

10h40 - Eric Ciotti (Les Républicains, allié Rassemblement national) a voté dans une école maternelle dans le centre de Nice (Alpes-Maritimes), tandis que Marion Maréchal (ex-Reconquête) a voté dans le XVIe arrondissement à Paris. L'ancien Premier ministre Edouard Philippe (Ensemble) a également voté au Havre, tout comme Alexis Corbières (Nouveau Front populaire) et Louis Aliot (Rassemblement national) respectivement à Bagnolet (Seine-Saint-Denis) et Perpignan (Pyrénées-Orientales).

10h00 - Le Premier ministre Gabriel Attal (Ensemble) a voté à Vanves (Hauts-de-Seine) dans une école primaire. Il est opposé au second tour à Cécile Soubelet, candidate de l'alliance de gauche (Nouveau Front populaire).

8h30 - Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h00 en France métropolitaine et fermeront à 18h00 - jusqu'à 20h00 dans les grandes villes. Pour ce second tour, 501 circonscriptions sont concernées, dont 89 connaissent une "triangulaire" et deux une "quadrangulaire" après le désistement de plus de 200 candidats pour faire "barrage" au RN. Dimanche dernier, 76 députés ont été élus dès le premier tour.

(Blandine Henault et Claude Chendjou)