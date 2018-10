Participation insuffisante en Roumanie au référendum sur le mariage

(Actualisé avec chiffre officiel de la participation)

BUCAREST, 7 octobre (Reuters) - La participation a été insuffisante ce week-end en Roumanie pour valider les résultats du référendum pour ou contre une révision de la définition du mariage dans la Constitution, a confirmé dimanche soir le bureau des élections.

Pour être valable, il fallait que le taux de participation à cette consultation organisée sur deux jours, samedi et dimanche, ressorte à 30% au moins des inscrits.

D'après la commission électorale, la participation définitive s'est établie à 20,4% seulement.

En l'état, la Constitution roumaine précise que le mariage lie des "époux", et non un homme et une femme.

Très conservateur, le pays d'Europe de l'Est n'autorise ni le mariage ni un pacte civil entre personnes de même sexe. La Roumanie ne reconnaît pas non plus les mariages de couples homosexuels réalisés à l'étranger.

Mais la Coalition pour la famille, organisation de la société civile à l'origine de ce référendum, estimait que la définition actuelle, sans aucune distinction de sexe ("union entre époux"), laissait la possibilité aux couples homosexuels d'obtenir à l'avenir le droit de se marier.

Sa pétition, soutenue par l'Eglise orthodoxe et d'autres organisations confessionnelles, a obtenu trois millions de signatures, un nombre suffisant pour obtenir la tenue de ce vote.

Des dizaines de groupes de défense des droits de l'homme avaient appelé au boycott de cette consultation, estimant qu'une modification de la Constitution encouragerait l'Etat à éradiquer encore davantage les droits des minorités et ferait basculer le pays vers l'autoritarisme. (Luiza Ilie Jean Terzian et Henri-Pierre André pour le service français)