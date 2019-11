Participation record pour les élections locales à Hong Kong

(Actualisé avec participation record)

HONG KONG, 24 novembre (Reuters) - Près de trois millions de personnes, un record, se sont rendues aux urnes dimanche à Hong Kong pour des élections locales considérées comme un baromètre du soutien accordé à la cheffe de l'exécutif de la ville, Carrie Lam, qui fait face à un mouvement de contestation contre son gouvernement depuis près de six mois.

Selon les données officielles, le taux de participation a dépassé 71%, soit 2,94 millions de personnes, alors qu'1,4 million d'électeurs s'étaient déplacés lors du précédent scrutin il y a quatre ans.

Les électeurs devaient choisir parmi plus de 1.100 candidats, un record, qui se disputent 452 sièges de conseillers de district. Ils contrôlent certaines dépenses et ont un pouvoir de décision sur les problèmes des quartiers tels que le recyclage des déchets, les transports et la santé publique.

Si les militants prodémocratie l'emportent, ils pourraient obtenir six sièges au Conseil législatif de Hong Kong et 117 sièges au sein d'un collège de 1.200 membres qui élit le chef de l'exécutif.

Carrie Lam, soutenue par Pékin, a voté devant les caméras et promis que son gouvernement, qu'une grande majorité considère comme déconnecté de la population, écouterait de manière plus intensive les avis des membres des conseils de district.

Hong Kong, ébranlé par des manifestations antigouvernementales depuis le mois de juin, connaît la plus importante crise politique de son histoire depuis des décennies.

D'abord réunis contre un projet de loi d'extradition vers la Chine continentale abandonné depuis, les manifestants réclament désormais plus largement le respect des principes démocratiques à Hong Kong et une enquête indépendante sur les violences policières.

Ils dénoncent également une influence excessive de Pékin qui va selon eux à l'encontre du principe "un pays, deux systèmes" qui a présidé à la rétrocession à la Chine de l'ex-colonie britannique, en 1997. (Rédaction de Hong Kong; Arthur Connan et Elizabeth Pineau pour le service français)