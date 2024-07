Zurich (awp) - Le spécialiste zougois du capital-investissement Partners Group va acquérir une participation majoritaire dans FairJourney Biologics, une société de recherche sous contrat active dans la découverte et la production de thérapies à base d'anticorps. Son offre de médicaments biologiques devrait ainsi s'étoffer.

L'investissement de Partners Group aidera FairJourney à accélérer sa croissance et permettra le développement plus rapide et plus efficace de médicaments, indique la société zougoise lundi dans un communiqué, sans toutefois préciser le montant de la transaction. Partners Group travaillera avec le fondateur António Parada, qui restera un actionnaire important, et son équipe de direction.

Fondée en 2012 et basée à Porto, au Portugal, FairJourney soutient les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques travaillant à la pointe de l'innovation pour développer la prochaine génération de thérapies à base d'anticorps. La société fournit des services pour la découverte, l'ingénierie, la production et la caractérisation des anticorps. Ses partenariats ont donné naissance à 14 thérapies, actuellement en développement clinique, dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et des maladies cardiovasculaires.

cw/al