« Nous ne voyons pas beaucoup de potentiel haussier pour les actions dans un contexte de faible croissance et de révisions à la baisse des bénéfices des entreprises ». Tel est le scénario central élaboré par Jean-Marie Mercadal, directeur général délégué en charge des gestions chez OFI AM, dans l’analyse « Grand Angle » d’octobre 2019.Inversement, l'expert pense que la croissance peut rester dans un rythme assez mou, du fait d'une petite embellie passagère potentielle américaine notamment, si bien qu'un grand " Bear Market " est également difficilement envisageable en l'état, sauf aléa géopolitique ou envolée du pétrole." Et n'oublions pas que, dans un environnement de taux bas persistants, les dividendes sont attractifs. Il conviendra de s'en souvenir durant les probables phases de consolidation prochaines ", conclut Jean-Marie Mercadal.