BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne ont bouclé sans accord lundi des discussions visant à déterminer la répartition des postes clé au sein de l'exécutif européen, s'orientant vers une prise de décision lors du sommet prévu la semaine prochaine.

Il s'agissait de la première réunion des chefs d'Etat et de gouvernement du bloc depuis les élections européennes lors desquelles les partis eurosceptiques et nationalistes ont effectué une percée, infligeant notamment un revers en France au président Emmanuel Macron et en Allemagne au chancelier Olaf Scholz.

Rassemblés pour un dîner à Bruxelles, les dirigeants européens ont discuté des candidats pour les postes de président de la Commission européenne, président du Conseil européen et chef de la diplomatie européenne.

Il est attendu que les dirigeants européens choisissent à nouveau Ursula von der Leyen pour un second mandat à la tête de l'exécutif européen, tandis que l'ancien Premier ministre portugais Antonio Costa devrait être désigné candidat pour la présidence du Conseil européen. La Première ministre estonienne Kaja Kallas est pressentie pour mener les affaires étrangères.

"C'était une bonne conversation. (Cela) va dans la bonne direction. Mais il n'y a eu aucun accord ce soir", a déclaré l'actuel président du Conseil européen, Charles Michel, devant les journalistes à l'issue du dîner.

Des propositions ont été effectuées et des travaux supplémentaires sont nécessaires, a-t-il ajouté, sans davantage de précisions.

(Philip Blenkinsop, Andrew Gray et Jan Strupczewski; version française Jean Terzian)