Pas d'armes nucléaires ni de bases de l'OTAN sur le sol finlandais, déclare le PM au journal.

La Finlande et la Suède ont officiellement demandé à rejoindre l'alliance de l'OTAN mercredi, une décision stimulée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais elles doivent faire face aux objections de la Turquie à un processus d'adhésion qui devait initialement être relativement rapide.

Mme Marin, en visite à Rome pour rencontrer son homologue italien Mario Draghi, a déclaré qu'elle pensait que la question pouvait être résolue par le dialogue.

"Je pense qu'à ce stade, il est important de rester calme, de discuter avec la Turquie et tous les autres pays membres, de répondre aux questions qui peuvent exister et de corriger tout malentendu", a déclaré Mme Marin au quotidien italien Corriere della Sera.

Marin a également déclaré que la question du déploiement d'armes nucléaires par l'OTAN ou de l'ouverture de bases en Finlande ne faisait pas partie des négociations d'adhésion d'Helsinki avec l'alliance militaire occidentale.

"Je ne pense pas non plus qu'il y ait un quelconque intérêt à déployer des armes nucléaires ou à ouvrir des bases de l'OTAN en Finlande", a-t-elle déclaré.

La première ministre Magdalena Andersson de la Suède voisine, qui, comme la Finlande, est candidate à l'adhésion à l'OTAN, a également déclaré que son pays ne voulait pas de bases permanentes de l'OTAN ni d'armes nucléaires sur son territoire.

La Turquie, membre de l'OTAN depuis 1952, a exprimé une opposition inattendue à l'adhésion de la Finlande et de la Suède, accusant les voisins nordiques d'abriter des individus liés à des groupes qu'elle considère comme terroristes. Ankara a également cité les embargos sur les exportations d'armes de ces pays à l'encontre de la Turquie après son incursion en Syrie en 2019.

Le président finlandais Sauli Niinisto et le Premier ministre suédois Andersson devraient rencontrer le président américain Joe Biden à Washington plus tard dans la journée de jeudi.

L'Italie soutient fermement la demande de la Finlande et de la Suède d'adhérer à l'OTAN et est prête à accélérer toute procédure interne pour que les deux pays rejoignent l'alliance le plus rapidement possible, a déclaré M. Draghi mercredi après avoir rencontré M. Marin.