Doug Lambert, partisan de longue date de Donald Trump, est d'accord avec l'ancien président pour dire que les accusations criminelles potentielles dont il fait l'objet à New York sont montées de toutes pièces par ses ennemis de gauche. Mais il s'inquiète du "désordre" d'une candidature de Trump à la présidence et penche pour un autre candidat.

Comme d'autres républicains du New Hampshire, qui organise traditionnellement la deuxième course à l'investiture les années d'élection présidentielle, M. Lambert, 58 ans, propriétaire d'une entreprise de fabrication, sera l'un des premiers à se prononcer sur la viabilité de M. Trump pour l'investiture républicaine en 2024.

"Avec mon vote aux primaires, je veux m'assurer de présenter quelqu'un avec qui je peux être d'accord, qui soutient mes valeurs, mais qui est également éligible", a déclaré M. Lambert, qui a voté pour M. Trump en 2016 et en 2020 et qui est vice-président du parti républicain à Belknap, le comté le plus rouge de l'État.

"Si je votais aujourd'hui, je voterais pour Ron DeSantis", a-t-il déclaré, en référence au gouverneur de Floride qui n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature à la Maison Blanche, mais qui est considéré comme l'un des principaux prétendants à l'investiture et qui est le plus grand adversaire de M. Trump.

M. Trump a cherché à consolider le soutien à sa candidature en se présentant comme la victime d'une enquête à motivation politique menée par les procureurs de New York, qui pourrait conduire à son inculpation pour les paiements occultes qu'il aurait versés à la star du porno Stormy Daniels pendant sa campagne électorale de 2016. M. Trump a nié avoir effectué ces paiements.

Des entretiens avec une douzaine d'électeurs républicains de Belknap cette semaine ont toutefois révélé que si les partisans de M. Trump conservaient leur affection pour l'ancien président et envisageaient sa candidature, nombre d'entre eux se penchaient également sur les autres candidats en lice.

Une majorité des personnes interrogées ont déclaré être d'accord avec les allégations de Trump - pour lesquelles il n'a proposé aucune preuve - selon lesquelles les démocrates utilisaient le système judiciaire pour nuire à sa candidature, mais aucune n'a considéré l'acte d'accusation comme un argument convaincant pour le soutenir fermement.

Presque tous ont déclaré qu'ils s'intéressaient également à M. DeSantis, qui se rendra dans le New Hampshire le mois prochain, ainsi qu'au gouverneur de leur propre État, Chris Sununu, qui flirte avec une candidature.

"Je pense que notre gouverneur, ici dans le New Hampshire, serait un très bon choix. C'est un homme très équilibré", a déclaré Raymond Peavey, 56 ans, un ancien marine qui a voté deux fois pour M. Trump mais qui souhaite évaluer les autres candidats avant de s'engager à nouveau en sa faveur.

LES SONDAGES SONT MITIGÉS

Bénéficiant d'un large éventail de candidats et puisant dans l'angoisse des électeurs de la classe ouvrière, Donald Trump a remporté haut la main la primaire du New Hampshire en 2016, prélude à des victoires dans tout le nord-est du pays et, finalement, à l'investiture républicaine.

À au moins 10 mois des primaires, les sondages ont dressé un panorama mitigé des chances de Trump en 2024.

Dans un sondage de l'Université du New Hampshire en janvier, les électeurs républicains probables préféraient DeSantis à Trump par une marge de 12 points, 42 % à 30 %, avec Sununu à 4 %. Cela contraste avec un sondage de l'Emerson College publié ce mois-ci avant que Trump n'annonce qu'il serait arrêté, qui montrait l'ancien président avec 58% de soutien dans l'État, battant DeSantis à 17%.

Dante Scala, professeur de politique à l'université du New Hampshire, a déclaré qu'il pensait que la plupart des électeurs républicains ignoreraient toute accusation portée par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, un démocrate que M. Trump a accusé de relancer une affaire déjà examinée par les procureurs fédéraux à des fins politiques.

"Mais lorsque vous arrivez à l'affaire en Géorgie ou aux actes d'accusation concernant le 6 janvier, il pourrait s'agir de problèmes plus graves", a-t-il déclaré, faisant référence à une enquête du comté de Fulton, en Géorgie, sur les efforts de Trump pour renverser les résultats de l'élection de 2020 dans ce pays et à une enquête fédérale distincte sur son rôle dans l'attaque du 6 janvier 2021 par ses partisans contre le Capitole des États-Unis.

"Plus il y aura d'inculpations, plus il y aura de points d'appui qu'un DeSantis ou quiconque pourra utiliser pour monter un dossier contre Trump."

Même avec sa population relativement faible de 1,4 million d'habitants, le New Hampshire organise depuis des décennies la deuxième course à l'investiture dans les cycles électoraux présidentiels, ce qui confère à ses électeurs une influence considérable dans les premiers jours cruciaux des campagnes pour la Maison-Blanche.

Alors que M. Trump est considéré comme ayant la mainmise sur 25 à 30 % des électeurs républicains, certains signes indiquent que de nombreux républicains cherchent un candidat alternatif capable d'obtenir des victoires en matière de politique conservatrice, mais sans le drame que le magnat de l'immobilier a apporté à la Maison-Blanche.

Les stratèges politiques et les analystes affirment que si M. Trump est inculpé, il pourrait réussir à rallier à lui ses partisans inconditionnels, mais que les indépendants et les républicains modérés prendront très certainement leurs distances.

Prudy Veysey, une républicaine de Belknap, espère que son État enverra un premier message sur la viabilité de M. Trump.

"Nous avons vu le chaos et le ravage", a déclaré cette chef de bureau à la retraite de 63 ans qui n'a jamais voté pour l'ancien président. "Il est en temps utile de passer à autre chose que Trump".