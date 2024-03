DOHA, 12 mars (Reuters) - Israël et le Hamas ne sont pas proches de conclure un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a déclaré mardi le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, principal médiateur du conflit qui déchire le Proche-Orient depuis le 7 octobre.

Le Qatar "garde espoir" que les armes se taisent et espère toujours parvenir à un cessez-le-feu permanent dans l'enclave palestinienne, et non à une trêve de courte durée, a ajouté Madjed al Ansari pendant une conférence de presse à Doha. (Reportage d'Andrew Mills, version française Tangi Salaün)