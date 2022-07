Pas d'ultimatum de la part de la coalition, déclare le Premier ministre italien Draghi.

Le leader des 5 étoiles et ancien Premier ministre Giuseppe Conte a présenté la semaine dernière une liste de demandes politiques pour continuer à soutenir le gouvernement et a menacé de démissionner si Draghi n'adoptait pas une série de mesures.

Un vote de confiance crucial sur un plan de relance destiné à aider les familles et les entreprises à faire face à la crise énergétique aura lieu au Sénat cette semaine, et on ne sait toujours pas si les 5 étoiles participeront au vote ou quitteront la coalition.

Lundi, le parti a fait monter les enchères en décidant de ne pas voter en faveur du décret à la chambre basse du Parlement.

Cherchant à apaiser les tensions, après une réunion avec les syndicats, M. Draghi a déclaré que de nombreuses priorités politiques du Mouvement 5 étoiles chevauchaient celles du gouvernement, mais a mis en garde contre les demandes incessantes des partenaires de la coalition.

"Un gouvernement ne fonctionne pas avec des ultimatums, il perd le sens de son existence", a déclaré M. Draghi lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'il ne sera pas disposé à poursuivre son mandat de premier ministre si le Mouvement 5 étoiles se retire.

Le leader de la Ligue de droite Matteo Salvini, dont le parti est le plus important dans la coalition de Draghi, a également déclaré en juin dernier qu'il déciderait en septembre de rester ou non.

Draghi a déclaré que son cabinet prendrait des mesures pour mettre en œuvre un salaire minimum, l'une des principales revendications du parti 5 étoiles, et a également déclaré qu'il réduirait les taxes sur les salaires.

Le leader du parti 5 étoiles, M. Conte, a convoqué une réunion des hauts responsables du parti pour mercredi à 8h30 (06h30 GMT) afin d'exposer sa position sur les mesures dont le gouvernement a discuté avec les syndicats, selon un communiqué.

Le gouvernement a approuvé des mesures d'une valeur d'environ 33 milliards d'euros (33,22 milliards de dollars) depuis janvier pour protéger l'économie de la hausse des prix et de la flambée des coûts énergétiques. Un autre décret prévoyant une nouvelle aide sera adopté à la fin du mois de juillet, a déclaré M. Draghi.

"Nous devons prendre des mesures pour soutenir l'emploi et remédier aux inégalités qui s'aggravent en ce moment, et nous devons défendre les retraites et les salaires", a déclaré M. Draghi.

(1 $ = 0,9932 euros)