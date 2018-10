Bourse de Paris : Pas de Brexit et des tensions avec Ryad

le royaume wahhabite

épliquera à toute pression

". Les observateurs craignent une escalade des tensions qui renforcerait des cours pétroliers déjà haut perchés.

Il s'agit en tout cas d'une nouvelle source de tensions géopolitiques, même si le nerf de la guerre (commerciale) reste la relation entre Chine et Etats-Unis. Dans un entretien diffusé ce week-end, le Président américain assure qu'il ne cherche pas à plonger la Chine dans la récession mais juste à faire en sorte que les deux nations commercent à armes égales. Pékin se dit toujours prêt à discuter. Une rencontre Donald Trump / Xi Jinping reste possible fin novembre lors du sommet du G20.

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Le weekend aurait pu être propice à une certaine détente sur les marchés financiers, mais il n'en a rien été. La libération, vendredi, du pasteur américain détenu en Turquie avait fait naître des espoirs de normalisation des relations entre Ankara et Washington, de même que les multiples rumeurs provenant de Bruxelles laissaient espérer un accord imminent sur le Brexit. Le second événement a fait pschitt et les diplomates pensent qu'il faudra encore des tractations avant que Londres et Bruxelles ne s'entendent. Le premier a bien eu lieu, mais il a rapidement été occulté par ce qu'il convient désormais d'appeler "L'affaire Khashoggi", du nom du journaliste saoudien dissident que Ryad est accusé d'avoir fait disparaître. L'Arabie Saoudite fait l'objet de vives critiques de la part des capitales occidentales. Même l'allié de toujours rue dans les brancards. Donald Trump a menacéde représailles en cas d'implication dans cette disparition. Un Royaume qui "rLa semaine sera marquée par l'intensification des publications de résultats d'entreprises du 3trimestre, au nombre desquelles ASML Publicis ou Accor en Europe . Aux Etats-Unis, une vingtaine de sociétés pesant plus de 50 milliards de dollars seront sur le pont, de Bank of America et Charles Schwab dès aujourd'hui à Honeywell et Procter vendredi, en passant par UnitedHealth Goldman Sachs ou Philip Morris , dans l'intervalle.La tendance générale est à la baisse en Asie ce matin. En Europe, les indicateurs avancés étaient haussiers mais sont repassés dans le rouge peu avant 8h00. La tendance reste fragile.Cap sur les Etats-Unis aujourd'hui pour les grandes échéances macroéconomiques, avec les ventes de détail (14h30 : consensus +0,7%), l'indice Empire State (14h30 : consensus 20,4) et les stocks d'entreprises (16h00 : consensus +0,5%).L'euro a perdu un peu de terrain face au dollar après son rebond de fin de semaine dernière, à 1,15487 USD ce matin. L'once d'or grappille 0,2% à 1 221 USD tandis que le pétrole repart en baisse, à 72,08 USD pour le WTI (-0,3%) et 81,40 USD pour le Brent (-0,44%).