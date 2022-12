Pas de centrales à fusion nucléaire avant 30 ans, selon l'EPFL

Berne (awp/ats) - Il faudra encore attendre longtemps avant de pouvoir produire de l'électricité avec la fusion nucléaire. Selon un expert de l'EPFL, le gain d'énergie réalisé aux Etats-Unis est néanmoins encourageant.

"L'expérience prouve définitivement que la fusion nucléaire permet de produire de l'énergie", a déclaré mardi à Keystone-ATS Yves Martin, directeur adjoint du Swiss Plasma Center à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Le gain d'énergie ne concerne toutefois que l'expérience nucléaire, a-t-il ajouté, précisant que les besoins totaux en électricité du réacteur expérimental californien restent actuellement près de 200 fois supérieurs à l'énergie produite.

Dans la production d'électricité, de l'énergie est encore perdue à différentes étapes, par exemple au niveau des lasers, dont le fonctionnement nécessite nettement plus d'énergie que celle qui atteint finalement les noyaux atomiques. Et aussi au niveau des turbines, qui doivent être entraînées par la chaleur produite par la fusion nucléaire.

"Pour la production d'électricité, le gain d'énergie devrait donc être plusieurs fois supérieur", déclare Yves Martin. En outre, il faudrait pouvoir réaliser environ dix réactions de ce type par seconde - et non une par jour.

Mais le chemin est encore long jusqu'à la construction des premiers réacteurs à fusion. "Nous comptons pouvoir construire un premier prototype en 2050", estime l'expert de l'EPFL. Le succès aux Etats-Unis ne change rien à ce calendrier.

Un institut de recherche en France

Le Swiss Plasma Center de l'EPFL mène lui-même des recherches sur la fusion nucléaire en participant au grand projet International Thermonuclear Experimental Reactor (Iter), qui construit actuellement un réacteur test en France. Selon Yves Martin, ces expériences sont fondamentalement différentes de celles menées aux Etats-Unis.

Dans le National Ignition Facility (Nif) en Californie, les atomes d'hydrogène sont bombardés par le faisceau laser le plus puissant jamais construit. Iter consiste en revanche en un énorme réacteur en forme de beignet dans lequel les atomes d'hydrogène sont chauffés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'état de plasma - un gaz de très faible densité. Des aimants limitent le plasma tourbillonnant et l'empêchent d'entrer en contact avec les parois de la chambre tandis que les atomes se heurtent et commencent à fusionner.

ats/jh