Pas de "cerf", un peu de "flation" : les paris sur Europe Inc sont toujours d'actualité.

Selon les données de l'EPFR, l'organisme de suivi des fonds, les fonds se sont débarrassés d'un montant record de 20 milliards de dollars d'actions européennes au cours des deux dernières semaines, dont 13,5 milliards de dollars la semaine dernière, se retirant ainsi de ce qui, au début de l'année, semblait être l'un des principaux paris pour 2022.

Mais les stratèges et les gestionnaires de portefeuille affirment que la réaction du marché a largement dépassé l'ampleur de la réduction des prévisions de bénéfices pour 2022 et considèrent comme exagérées les craintes de stagnation économique et d'inflation élevée, ou "stagflation", qui frappent l'Europe.

Pour l'instant, ils s'attendent simplement à une croissance plus lente que celle prévue précédemment.

Mercredi, l'indice paneuropéen STOXX 600 est revenu à son niveau d'ouverture du 24 février, lorsque les troupes russes sont entrées en Ukraine, signe que les paris sur l'Europe Inc étaient toujours d'actualité.

"Nous sommes plutôt d'accord avec le côté 'flation' de la stagflation mais pas avec le côté 'stag'", a déclaré Nick Nelson, responsable de la stratégie actions mondiales et européennes de la banque suisse UBS.

Son équipe a presque réduit de moitié ses prévisions de croissance des bénéfices européens pour 2022, les ramenant à 8 % contre 15 % précédemment, mais elle ne voit pas le pire des cas se matérialiser pour le moment et UBS affirme que les actions européennes ont de la marge pour gagner 7 %.

L'Europe a été la plus durement touchée par le conflit en raison de sa proximité et de ses liens commerciaux étroits avec la région. La Russie représente 2 à 4 % des ventes de nombreuses grandes entreprises européennes et est également un fournisseur clé de gaz naturel.

Les données de Refinitiv I/B/E/S montrent un pic de révisions à la baisse des prévisions de bénéfices pour les entreprises du STOXX 600, les réductions de perspectives représentant désormais plus de 60 % de toutes les révisions.

Les révisions négatives des prévisions constituent désormais plus de 60 % de l'ensemble des révisions.

Bien que la stagflation pure et simple soit considérée comme improbable, certains, comme Jerome Schupp, gestionnaire de fonds chez Prime Partners, tiennent compte d'un ralentissement de la croissance économique et sa société s'est déjà diversifiée en dehors des secteurs financiers et cycliques.

Mais les perspectives de croissance des bénéfices restent optimistes, avec une hausse des bénéfices au cours des quatre trimestres de 2022 de 21,5 %, 8,4 %, 13 % et 7,6 % respectivement, selon les estimations de Refintiv I/B/E/S.

Bien que la Banque centrale européenne ait réduit son objectif de croissance pour 2022 de 4,2 % à 3,7 % afin de refléter l'impact de la guerre, cela laisserait la zone euro avec un taux de croissance dépassant de loin ses performances moyennes au cours des 20 dernières années.

"La croissance de la zone euro reste supérieure à la tendance", a déclaré Emmanuel Cau, responsable de la stratégie des actions européennes chez Barclays, ajoutant que les marchés boursiers ont probablement réagi de manière excessive.

Son équipe a réduit ses prévisions de croissance des bénéfices en 2022 pour l'Europe de 14% à 8%, mais ne voit pas de répétition des chocs pétroliers des années 1970 qui ont déclenché de profondes récessions.

Les stratèges de JP Morgan considèrent également qu'une baisse des bénéfices est peu probable, à moins que la croissance économique ne ralentisse en dessous de 1 %, bien en dessous du taux de 3,2 % désormais attendu par leurs économistes.

Kasper Elmgreen, responsable des actions chez le gestionnaire d'actifs français Amundi, a déclaré que si le récent mouvement de vente a touché l'ensemble des actions européennes, le pouvoir de fixation des prix des entreprises et leur capacité à préserver leurs marges seront déterminants pour leur performance.

"Si vous êtes une entreprise et que vos prix sont très rigides, que vous n'avez pas la capacité de les faire beaucoup bouger, puis que les salaires augmentent de 5 à 10 %, et que les prix des matières premières augmentent, vos bénéfices peuvent disparaître", a déclaré Elmgreen.

"Si vous dirigez une entreprise avec un pouvoir de fixation des prix, comme le luxe ou la pharmacie, le client est prêt à payer cela, et les bénéfices seront plus stables."