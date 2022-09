Pas de contrôle des changes tant que je suis en fonction, selon le chef de la banque centrale de Taiwan.

Le gouverneur de la banque centrale de Taiwan, Yang Chin-long, a déclaré jeudi qu'il n'y aurait pas de contrôle des changes pendant son mandat à la banque centrale, ajoutant que les mesures de gestion étaient suffisantes pour maintenir la stabilité du marché en cas d'importantes sorties de capitaux.

Le mandat de cinq ans de Yang doit expirer au début de l'année prochaine, mais il peut être reconduit pour un second mandat, bien qu'il n'y ait eu aucune confirmation dans un sens ou dans l'autre.

Le dollar taïwanais, comme d'autres grandes devises asiatiques, s'est fortement déprécié ces dernières semaines en raison des hausses agressives des taux d'intérêt aux États-Unis et de la force du dollar américain, ainsi que des inquiétudes liées au ralentissement de la croissance économique mondiale.

Il a perdu 13% depuis le début de l'année par rapport au billet vert.

M. Yang, répondant aux questions des parlementaires, a déclaré que les récentes sorties de capitaux étrangers étaient principalement dues aux hausses des taux d'intérêt américains et qu'il pensait que les États-Unis continueraient à augmenter les taux d'intérêt jusqu'à la fin de cette année.

La banque centrale a déclaré mercredi qu'elle n'adoptera pas de mesures de contrôle des changes, publiant une déclaration après avoir dit que les commentaires de Yang au parlement plus tôt dans la semaine avaient été mal rapportés. (Reportage de Liang-sa Loh ; Rédaction de Ben Blanchard ; Édition de Jacqueline Wong et Ana Nicolaci da Costa)