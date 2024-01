Les contrôles des fruits et légumes en provenance de l'Union européenne et entrant en Grande-Bretagne ne commenceront pas avant la fin du mois d'octobre, a déclaré le gouvernement mardi, offrant un certain soulagement à l'industrie alimentaire qui s'inquiète des nouveaux retards portuaires post-Brexit.

La première phase du nouveau système d'importation britannique post-Brexit pour les denrées alimentaires et les produits frais devrait entrer en vigueur mercredi, après avoir été reportée à cinq reprises en raison des inquiétudes concernant les perturbations aux frontières et la crise du coût de la vie.

Dans un premier temps, les exportateurs européens de produits animaux et végétaux à risque moyen devront présenter aux autorités britanniques des certificats sanitaires et phytosanitaires d'exportation.

Les contrôles physiques des cargaisons ne commenceront que le 30 avril, et les certificats de sûreté et de sécurité seront exigés à partir du 31 octobre.

Conscientes des retards enregistrés lorsque l'UE a commencé à contrôler les importations en provenance de Grande-Bretagne en 2021, les entreprises britanniques ont mis en garde contre d'autres perturbations, affirmant que les exportateurs de l'UE n'étaient pas prêts pour les changements britanniques et que l'infrastructure portuaire de la Grande-Bretagne ne l'était peut-être pas non plus.

Le ministère britannique de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales (Defra) a ajouté à la confusion la semaine dernière en reclassant de manière inattendue une sélection de fruits et légumes de "faible" à "moyen" risque sur son portail d'information phytosanitaire britannique.

Mais il a également mis en place une "servitude" temporaire, permettant aux produits de continuer à être traités comme des produits à faible risque et donc de ne pas être soumis à des exigences de notification préalable, de certification phytosanitaire ou d'inspections physiques jusqu'au 31 octobre 2024.

Par la suite, le ministère a supprimé la référence au 31 octobre, sans préciser la date à laquelle la servitude serait supprimée.

Le Defra a déclaré mardi que la servitude devrait rester en place jusqu'à "au moins" octobre 2024 et que le gouvernement donnerait à l'industrie au moins trois mois pour se préparer à d'éventuels changements.

Le report des contrôles physiques au-delà du mois d'octobre pourrait permettre au gouvernement d'éviter l'embarras d'une éventuelle perturbation au cours d'une éventuelle campagne électorale nationale, que le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré attendre au cours du second semestre de l'année.

Toutefois, cela pourrait créer des problèmes plus tard, lorsque la proportion de produits frais que le Royaume-Uni importe de l'UE pendant les mois d'hiver atteindra 70 %.

La manière dont ces changements ont été gérés est préoccupante", a déclaré Marco Forgione, directeur général de l'Institut de l'exportation et du commerce international, qui représente les importateurs britanniques.

"À l'heure où les entreprises se préparent à la plus importante modernisation des frontières britanniques depuis plusieurs générations, le manque de communication sur cette reclassification des fruits et légumes n'est pas très encourageant.

Le Fresh Produce Consortium (FPC) a estimé que la reclassification ajouterait 200 millions de livres (253 millions de dollars) par an aux coûts d'importation et que les consommateurs s'en ressentiraient.

Le gouvernement britannique a déclaré que l'impact inflationniste du nouveau système Border Target Operating Model serait inférieur à 0,2 point de pourcentage sur une période de trois ans. (1 $ = 0,7891 livre) (Reportage de James Davey ; rédaction de William Schomberg et Tomasz Janowski)