Pas de délégation américaine à Davos, dit la Maison blanche

Le président américain avait annoncé la semaine dernière qu'il ne se rendrait pas à Davos en raison de la crise politique qui l'oppose aux démocrates sur le financement du mur qu'il entend faire construire à la frontière avec le Mexique.

Ce "shutdown", qui a débuté le 22 décembre, est le plus long de l'histoire des Etats-Unis.

Deux hauts représentants de l'administration avaient déclaré plus tôt dans la semaine que le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, et le secrétaire d'Etat, Mike Pompeo, devaient mener une délégation à Davos en l'absence de Trump et s'exprimer conjointement lors de l'ouverture du Forum, le 22 janvier.

"Par considération pour les 800.000 fonctionnaires américains formidables qui ne reçoivent pas de salaire et pour pouvoir s'appuyer sur son équipe si nécessaire, le président Trump a annulé le déplacement de sa délégation au Forum économique mondial de Davos", a écrit Sarah Sanders dans un communiqué.

(Eric Beech; Jean Terzian pour le service français)