Pas de détente en vue pour les PME helvétiques (PMI Raiffeisen)

Zurich (awp) - Les petites et moyennes entreprises suisses devraient continuer d'être confrontées à des difficultés d'approvisionnement. Ces dernières suscitent l'inquiétude dans certains secteurs, sans toutefois ébranler la confiance en une reprise durable, estiment les économistes de Raiffeisen.

L'indice PMI PME publié lundi par le numéro trois bancaire helvétique s'est maintenu au-dessus du seuil de croissance en juillet, à 59,6 points, contre 62,1 points en juin. L'activité des PME industrielles s'est donc une nouvelle fois améliorée pendant la période sous revue, mais de manière moins prononcée qu'au mois précédent.

Les principales préoccupations signalées par les entreprises sondées restent les goulets d'étranglement et la hausse des prix des matériaux. "Actuellement, les délais d'approvisionnement en matières premières ne sont pratiquement pas planifiables", déplore un dirigeant cité dans le document, évoquant la nécessité de "commander maintenant les matières premières et cela sans garantie de livraison ni de prix" pour des livraisons prévues l'année prochaine.

L'année dernière, l'offre de matières premières a été fortement réduite au niveau mondial pendant la pandémie et ne peut pour l'instant pas encore rattraper la demande qui s'est envolée, expliquent les économistes de Raiffeisen, qui prédisent un relâchement sur les prix dès que l'offre et la demande se seront à nouveau stabilisés, ce qui devrait se produire au plus tard l'année prochaine.

Reste qu'entre-temps, les entreprises voient leurs marges diminuer en raison de leur réticence à répercuter les hausses de prix sur les consommateurs finaux. Les auteurs de l'étude se veulent cependant rassurants, soulignant que "la robustesse de la demande en provenance de l'étranger et la reprise de la conjoncture intérieure apportent de nouvelles commandes et relancent la production".

buc/al