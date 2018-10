Pas de dévaluations concurrentielles, promettent les Etats membres du FMI

NUSA DUA, Indonésie, 13 octobre (Reuters) - Les Etats membres du Fonds monétaire international (FMI) se sont engagés à s'abstenir de toute dévaluation monétaire concurrentielle et à ne pas viser des taux de change cibles pour obtenir un avantage, annonce samedi le comité directeur de l'organisation dans un communiqué.

Ils ont également reconnu la nécessité d'intensifier le dialogue sur les échanges internationaux et d'améliorer le fonctionnement de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), poursuit-il.

"Nous reconnaissons que le commerce et les investissements libres, équitables et mutuellement bénéfiques dans les biens et services sont des moteurs essentiels de la croissance et de la création d'emplois", ajoute le comité directeur. (Leika Kihara, Jean-Philippe Lefief pour le service français)