La Banque nationale tchèque devrait choisir de ne pas augmenter les taux d'intérêt, mais les chances d'une réduction des taux se déplacent vers 2023, ou au-delà, car les pressions inflationnistes persistent, a montré un sondage Reuters vendredi.

La banque centrale se réunit le 21 juin, après un vote étroit de 4-3 en mai pour maintenir le taux repo à deux semaines à 7,00 %, son plus haut niveau depuis plus de deux décennies.

La minorité croissante au sein du conseil d'administration souhaitant une nouvelle hausse des taux a surpris les marchés, qui parient sur une baisse des taux à la fin de l'année.

Mais les données publiées depuis, montrant une croissance des salaires plus faible que prévu, et les plans du gouvernement visant à réduire les dépenses et les déficits, ont atténué les pressions exercées par les décideurs politiques.

"Les raisons invoquées par le conseil d'administration pour justifier la hausse des taux ont disparu ces dernières semaines et l'attention se portera principalement sur la répartition des voix", a déclaré ING.

Dans le sondage, les 14 analystes prévoient un taux inchangé la semaine prochaine.

Mais sur les 11 qui ont donné leurs perspectives, six prévoient que la première baisse de taux interviendra au quatrième trimestre, alors qu'une majorité d'analystes prévoyaient une première baisse au troisième trimestre lors d'un sondage réalisé en mai.

Deux analystes ont maintenu leur prévision pour le troisième trimestre en temps utile. Trois analystes prévoient une première baisse au début de l'année prochaine.

Le gouverneur Ales Michl, qui a soutenu la stabilité de la politique depuis la dernière hausse des taux de la banque à la mi-2022, a déclaré jeudi qu'il n'était pas utile de spéculer à ce stade sur le moment où les taux d'intérêt pourraient commencer à baisser et a réitéré le mantra de la banque "plus haut pour plus longtemps".

Le vice-gouverneur Jan Frait, qui avait soutenu la stabilité en mai mais s'était dit proche d'une hausse, a déclaré cette semaine à l'agence de presse Bloomberg que les raisons de resserrer la politique étaient plus faibles.

Un autre membre du conseil, Jan Kubicek, a déclaré à Reuters qu'une hausse n'était pas nécessaire après la faible croissance des salaires, la baisse des dépenses des ménages et les coupes budgétaires prévues.

L'inflation se maintient à un taux à deux chiffres, mais devrait bientôt passer sous la barre des 10 %, même si des risques subsistent quant à sa baisse régulière jusqu'à l'objectif de 2 % fixé par la banque l'année prochaine.

Bien que la croissance des salaires nominaux ait été inférieure aux attentes au premier trimestre, la République tchèque conserve le taux de chômage le plus bas de l'Union européenne.

Le déficit budgétaire se creuse également à un rythme record en 2023, ce qui incite le cabinet de centre-droit à élaborer un plan d'économies pour l'année prochaine.

À l'approche de la réunion, la couronne est à son plus bas niveau depuis 12 semaines, après avoir atteint son plus haut niveau depuis 15 ans en avril.

Jaromir Sindel, économiste chez Citi, s'attend à ce que la banque centrale s'abstienne de tout message pessimiste pour l'instant en raison des risques inflationnistes et pour maintenir la couronne à un niveau élevé.

"Le marché du travail toujours tendu devrait nécessiter une couronne forte pour compenser les pressions inflationnistes... afin de maintenir une désinflation durable de l'IPC de base", a-t-il déclaré.