Pas de monologues autorisés et une danse sur "I Will Survive" : comment le "Paquet de Genève" de l'OMC a été gagné

L'OMC, une organisation mondiale qui réglemente le commerce international, est souvent accusée d'être dépassée et improductive, des critiques auxquelles Okonjo-Iweala a cherché à s'attaquer directement depuis qu'elle en est la directrice générale.

"Vous devez vous parler. Et cela signifie qu'il faut faire des compromis ; aucune partie n'obtiendra 100 % de ce qu'elle veut", a lancé Mme Okonjo-Iweala au début de la conférence ministérielle bisannuelle de l'OMS cette semaine.

La conférence a dépassé de deux jours mais a livré le plus grand paquet d'accords commerciaux multilatéraux depuis le cycle de négociations d'Uruguay qui a lancé l'OMC il y a 27 ans. Elle a également créé de nouvelles règles commerciales mondiales, liées aux subventions sur les poissons, pour la deuxième fois seulement dans l'histoire de l'organisation.

Souvent, les délégués de l'OMC font de longs discours insipides lors des sessions formelles, répétant des positions bien établies que peu écoutent vraiment.

Cette fois-ci, pour éviter les pertes de temps, il a été demandé aux ministres de mettre leurs déclarations d'ouverture sur un site Web public, au lieu d'obliger les 164 membres de l'organisme de surveillance du commerce à écouter chacune d'entre elles.

Okonjo-Iweala est elle-même une négociatrice de talent dont le plus grand coup d'éclat en tant que ministre des finances du Nigeria a été de persuader le Club de Paris d'annuler la dette historique de son pays.

"C'est en train de devenir un forum de diktat", a-t-elle déclaré à l'assemblée. "Un groupe de personnes vient et dit je veux ceci. Les autres viennent et disent je veux ceci. Il n'y a pas de négociation ... Il faut que cela cesse."

Tout le monde n'était pas satisfait de l'accord final, de nombreux groupes de la société civile affirmant que l'un des principaux accords conclus, une renonciation partielle à la propriété intellectuelle pour les plans COVID-19, a été considérablement édulcoré au cours des négociations.

Mais certains diplomates ont attribué à Mme Okonjo-Iweala le mérite de la conclusion d'un accord. À plusieurs moments, les négociations semblaient sans espoir ou étaient sur le point d'échouer en raison de l'intransigeance de l'Inde et des protestations concernant un texte sur la pêche qui n'allait pas aussi loin que le souhaitaient de nombreuses nations côtières et insulaires.

"Elle (la DG) mérite beaucoup d'éloges et elle nous a poussés quand nous avions besoin d'être poussés, a déclaré aux journalistes l'ambassadrice des États-Unis à l'OMC, Maria Pagn.

Le chef du commerce de l'UE, Valdis Dombrovskis, a convenu que sa détermination avait contribué à la conclusion d'un accord.

"C'est son style, elle était très engagée, très impliquée, on pourrait même dire qu'elle poussait les membres de l'OMC, qu'elle faisait pression pour obtenir des résultats. Il est certain qu'elle a joué un rôle très important ici", a déclaré M. Dombrovskis aux journalistes.

HUDDLES

Les tensions créées par la guerre en Ukraine ont également changé la dynamique, divisant les grandes sessions en réunions plus petites et plus dynamiques, avec des chaises faisant la navette entre elles, puisque certains membres occidentaux ont refusé de parler à la Russie.

"Ce qui a été différent cette fois-ci, c'est qu'il y a eu plus de petites réunions et une plus grande variété de celles-ci, et qu'il y a eu plus de mouvement et de fluidité", a déclaré Peter Ungphakorn, ancien membre du personnel de l'OMC qui écrit maintenant des blogs https://tradebetablog.wordpress.com/author/tradebetablog sur le commerce.

À la fin de la semaine, les ministres et les délégués formaient des mêlées autour de la directrice générale et de son marteau en bois aux premières heures du matin.

Ses partisans disent qu'elle a redynamisé le bureau du directeur général - un rôle qui n'a pas beaucoup de pouvoirs formels - bien que certains membres l'aient critiquée pour des processus qu'ils disent opaques et exclusifs.

Cette semaine, une grande partie du travail de préparation a été effectuée par les délégués. Les images partagées avec Reuters montrent une douzaine de négociateurs se regroupant pour rédiger des textes autour d'un seul ordinateur portable et de tables jonchées de bonbons à la menthe et de tasses de café vides, jeudi, à minuit passé.

Le café était parfois bien nécessaire, avec des heures passées sur une seule note de bas de page d'un accord sur une renonciation à la propriété intellectuelle COVID-19.

Pour les diplomates, la semaine a également été un marathon. L'ambassadrice américaine Pagan a déclaré qu'elle et certains collègues se sont maintenus en forme en dansant sur "The Final Countdown" et "I Will Survive".

"Nous avons également, à 2 ou 3 heures du matin, dansé un peu dans l'une des salles pendant que nous attendions que quelque chose se passe, juste pour nous tenir éveillés et nous divertir", a-t-elle déclaré.

À l'aube du vendredi, la voix d'Okonjo-Iweala était devenue rauque après des heures et des heures de discussions et deux nuits sans sommeil. "Aujourd'hui, je pense pouvoir dire que vous gagnez vraiment votre salaire", a-t-elle plaisanté aux ambassadeurs commerciaux de Genève.