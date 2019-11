Bourse de Paris : Pas de nouvelles, bonnes nouvelles

Ils sont sans doute nombreux, les financiers qui se passeraient des dernières semaines du millésime 2019. Après tout, le S&P500 a gagné plus de 24% depuis le 1er janvier et caracole sur ses records historiques, comme de nombreux autres indices. Et puis un aléa majeur perdure, puisque la Chine et les Etats-Unis ne se sont toujours pas accordés sur les termes de leurs échanges commerciaux. Les deux puissances occupent d'ailleurs moins le terrain médiatique dernièrement, ce que les investisseurs semblent considérer comme étant un signe positif : les délégations travaillent dans l'ombre. De là à parvenir à un compromis de base d'ici la fin de l'année ? Cela reste le postulat de base.

Pendant ce temps aux Etats-Unis, Donald Trump encaisse les évolutions de l'enquête parlementaire qui le met en cause pour avoir un peu trop mélangé intérêts personnels et politiques. Il a trouvé le temps d'accueillir son meilleur ennemi, le patron de la Réserve Fédérale Jerome Powell, à la Maison Blanche hier. Trump a poursuivi sa critique sur la politique monétaire en général et les taux trop forts en particulier, mais a qualifié l'entrevue de "bonne" et de "cordiale". "Tout a été évoqué, y compris les taux d'intérêt, les intérêts négatifs, l'inflation basse, l'assouplissement, la vigueur du dollar & son effet sur l'industrie, le commerce avec la Chine, l'UE & d'autres, etc.", a Twitté Donald Trump. Une sorte de non-événement.

Les indicateurs avancés sont haussiers en Europe,

Les temps forts économiques du jour

Deux événements à suivre aujourd'hui, les chiffres mensuels des permis de construire et des mises en chantier américaines (14h30) et un discours du patron de la Fed de New York, John Williams, à 15h00.

L'euro et le dollar s'échangent à 1,1075 USD, tandis que l'once d'or stagne à 1470 USD. L'or noir varie peu, à 56,90 USD pour le WTI et à 62,30 USD pour le Brent. L'obligation d'État américaine affiche un rendement de 1,807% sur 10 ans. Le Bitcoin reste sur une pente descendante, à 8155 USD ce matin.

Les principaux changements de recommandations

Acerinox : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 11 EUR.

Demant : ABG passe acheter à conserver en visant 204 DKK.

Diploma : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 1730 GBp.

Emmi : UBS reste à la vente avec un objectif de cours réduit de 745 à 740 CHF.

Intertek : Jefferies passe de conserver à acheter malgré un objectif de cours ajusté de 6300 à 6100 GBp.

Leonteq : Credit Suisse reste neutre avec un objectif de cours réduit de 40 à 38 CHF.

SQLI : Genesta reste à l'achat fort avec un objectif de cours relevé de 30,40 à 31,30 EUR.

Suez : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 15,10 à 14,80 EUR.

Sword : Oddo BHF démarre le suivi à l'achat en visant 38 EUR.

Telefonica : Nord/LB passe de conserver à acheter en visant 8 EUR.

Vallourec : AlphaValue ajuste son objectif de cours de 3,61 à 3,29 EUR et maintient le titre en situation spéciale.

Zealand Pharma : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours ajusté de 185 à 235 DKK.

L’actualité des sociétés

ArcelorMittal aurait posé trois conditions pour revenir sur sa décision de quitter le projet Ilva, selon Il Messaggero : le retour de la garantie publique, le droit de modifier ses projets industriels et la possibilité de supprimer 5000 postes. Michelin signale une poursuite de la baisse de la demande sur le marché de la première monte dans toutes les régions mais en particulier en Amérique du Nord, où elle a atteint 22% en raison de l'impact de la grève chez General Motors et de bases de comparaison élevées. Accor va vendre 5,2% du capital d’AccorInvest à plusieurs actionnaires existants pour 204 M€, ramenant à 30% sa détention. Covivio participe l'accélération du développement de B&B en Pologne. Prodways Group lance ses nouveaux systèmes de fabrication additive dédiés aux applications industrielles. Le patron d'Assystem, Dominique Louis, renforce ses intérêts dans la société. April progresse vers la vente de ses activités de protection et services juridiques. Pharmasimple lance une augmentation de capital de 5 M€ avec un droit de priorité. Xilam lance un club d'actionnaires. 2CRSi retenu pour le lancement de l'offre de gaming "Game Cloud" de Sunrise. Celyad et Ivalis ont publié leurs comptes.

Google lance aujourd'hui Stadia, sa plateforme de jeux vidéo dans le cloud. La FTC a confirmé hier que plusieurs enquêtes sont en cours chez des acteurs internet, ce qui laisse penser aux spécialistes que les investigations sont plus vastes que prévu. Le régulateur américain a tranché : il est favorable à une enquête publique pour la bande C, ce qui a fait plonger Intelsat, partisan d'une solution négociée qui lui aurait été plus favorable et pèse sur SES, tandis qu'Eutelsat s'en félicite. Aroundtown va racheter sa compatriote TLG en titres, sur la base d'une valorisation de 27,655 EUR l'action. L'aciériste indien Tata Steel va supprimer jusqu'à 3000 emplois en Europe pour réduire ses coûts, en particulier au Royaume-Uni. Sony va racheter la participation minoritaire de 42% d'AT&T dans la chaîne de télévision Game Show Network, pour 500 M$. La Californie assigne Juul pour la promotion des cigarettes électroniques auprès des adolescents. Barrick Gold a vendu la moitié de la mine de Kalgoorlie, dans l'Ouest australien, à Saracen pour 750 M$. Meyer burger finalise la cession de ses logiciels à S&T pour 14 MCHF. Le procureur de l'État de New York a démarré une enquête sur WeWork, a appris Reuters. FedEx a rejoint la cohorte des entreprises américaines qui ne font plus bénéficier de couverture retraite à leurs employés : les nouveaux embauchés n'y auront plus droit à partir de l'année prochaine. American Express offre d'importantes incitations en cash aux entreprises qui veulent devenir clients, pour combler l'écart avec Visa et Mastercard. Le patron de T-Mobile US, John Legere, va passer la main sans donner d'indications sur sa destination.

Ça publie. Home Depot, Medtronic aux Etats-Unis et Alcon, Sonova, Melrose, easyJet et Julius Bär en Europe.