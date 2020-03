Pas de pénuries en France sur les biens essentiels, dit Le Maire

PARIS, 15 mars (Reuters) - Il n'y a aucune pénurie sur les biens essentiels pour les Français, a déclaré dimanche le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, qui a appelé à ne pas se précipiter dans les magasins pour constituer des stocks mais à adopter au contraire des "comportements responsables".

"La sécurité d'approvisionnement des Français en produits alimentaires et en produits de première nécessité est aujourd'hui garantie et elle continuera d'être garantie dans les jours et dans les semaines à venir", a-t-il dit lors d'u point de presse à Bercy à l'issue d'une réunion avec les acteurs de la distribution et de l’agroalimentaire à laquelle participait également le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume.

"Il n'y a pas de difficulté en terme d'approvisionnement en produits alimentaires pour les Français et il n'y en aura pas", a-t-il poursuivi, appelant la population à "faire preuve de sens des responsabilités et ne pas se précipiter dans les réseaux de grande distribution, dans les grandes surfaces".

"Il n'y a pas de pénurie et il n'y aura pas de pénurie si chacun adopte des comportements responsables", a-t-il ajouté.

Le ministre a par ailleurs indiqué qu'un plan d'urgence économique pour l'ensemble des commerçant indépendants touchés de plein fouet par les dernières mesures prises par le gouvernement ferait l'objet d'une nouvelle réunion dans l'après-midi.

Il a dit espérer pouvoir présenter "en début de semaine" un plan de soutien économique.

Face à l'accélération de la progression du coronarivus, qui a désormais contaminé 4.500 personnes en France, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé samedi la fermeture à compter de minuit des restaurants, des cafés, des cinémas, des discothèques et des autres établissements publics et commerces non essentiels. (Leigh Thomas et Henri-Pierre André)