Bourse de Paris : Pas de poison d'avril sur les marchés

Les marchés actions ont terminé hier sur une note contrastée, du moins au niveau géographique. Alors que l'Europe reculait, les États-Unis ont repris du terrain, dopés par les résultats d'Apple, Facebook ou Qualcomm et par la confirmation d'une vive croissance du PIB au 1er trimestre 2021. Une majorité d'indices est toujours proche ou sur des sommets. A Paris par exemple, le CAC40 a clôturé mercredi au-dessus des 6300 points pour la première fois depuis novembre 2000. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. A l'époque, les boursicoteurs pensaient que l'indice accrocherait les 7000 points. Il échoua à 6944 points lors de la séance du 4 septembre 2000, avant une longue descente aux enfers qui le mena à 2401 points le 12 mars 2003 et qui rinça bon nombre d'apprentis-financiers, dont le colocataire de votre serviteur, depuis devenu un excellent gestionnaire d'actifs. On paie toujours pour apprendre à un moment ou à un autre.

Cet instant de nostalgie me fait penser à un papier de l'économiste Joachim Klement paru il y a quelques semaines, dans lequel il revenait sur le phénomène Robinhood. En préambule de son analyse, il rappelait le dicton popularisé par Warren Buffett dans sa lettre aux actionnaires 1987, qui dit en substance qu'au poker, si je suis dans la partie et que je n'ai pas découvert qui est le pigeon au bout d'une demi-heure, c'est que le pigeon, c'est moi. Pour le reste, il évoque une étude de l'Université de l'Oklahoma parue en début d'année, qui a analysé le comportement des traders Robinhood sur le marché. Entre autres conclusions, les travaux montrent que ces traders sont des suiveurs et qu'ils achètent en moyenne une semaine après les traders particuliers moyens, ce qui a son importance quand les titres font le yoyo sur des variations à deux voire trois chiffres dans les deux sens. Et manifestement, il y a une hausse statistique des cours des actions durant la première phase d'achat des traders habituels, alors qu'il n'y en a pas forcément après les achats des traders Robinhood, qui sont peut-être nos pigeons de l'histoire. Mais comme le souligne Klement, il s'agit là de "frais de scolarité" par lesquels passe tout investisseur. Pour peu qu'il sache apprendre de ses erreurs, c'est une expérience importante acquise pour l'avenir.

Comme les autres jours de la semaine, la séance sera marquée par une combinaison de données macro-économiques et de publications d'entreprises. BNP Paribas, Safran, Barclays ou ENI par exemple ce matin en Europe, et Exxon Mobil, Chevron et AbbVie plus tard aux Etats-Unis. Le volet macroéconomique est lui aussi bien chargé avec les PIB européens du 1er trimestre et des statistiques importantes aux Etats-Unis dans l'après-midi.

Les indicateurs avancés sont légèrement baissiers en Europe ce matin. Le rouge domine aussi en Asie à la clôture, malgré des résultats encore explosifs du baromètre Amazon.com hier après la cloche à Wall Street.

Les temps forts économiques du jour

Séance riche en indicateurs macroéconomiques, notamment via les PIB du T1 de la France (+0,4%, meilleur que prévu), de l'Allemagne (10h00) et de la zone euro (11h00). Aux Etats-Unis, les revenus et dépenses des ménages (14h30), l'indice PMI de Chicago et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (16h00) sont au programme. La production industrielle japonaise de mars a progressé de 2,2 %, alors que le consensus attendait une contraction. L'indicateur PMI manufacturier chinois officiel d'avril est un peu décevant, à 51,1contre 51,8 attendu.

La paire euro / dollar évolue à 1,2117 USD. L'once d'or recule à 1766 USD. Le pétrole rend quelques gains de la veille, à 68,26 USD le baril de Brent et à 64,65 USD le baril WTI. Le rendement du T-Bond attient 1,64 % sur 10 ans. Le Bitcoin remonte sur les 54 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Accor : Berenberg passe de conserver à vendre en visant 27,50 EUR.

Airbus : Société Générale passe de vendre à conserver.

Aixtron : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 20 EUR.

Bankinter : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 5,10 à 3,70 EUR.

BASF : Credit Suisse reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 76 à 79 EUR.

Bureau Veritas : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver en visant 26 EUR.

Dassault Aviation : Société Générale passe de conserver à acheter en visant 1047 EUR.

Deutsche Lufthansa : Nord/LB passe de vendre à conserver en visant 10 EUR.

DWS : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 41,30 EUR.

DWS : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 41,30 EUR. Hexagon AB : DNB Markets passe d'acheter à conserver en visant 850 NOK.

Intershop : Stifel passe d'acheter à conserver en visant 660 CHF.

Johnson Matthey : HSBC passe de conserver à acheter en visant 3750 GBp.

Kering : Bernstein passe de neutre à surperformance en visant 779 EUR. Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 700 à 755 EUR.

Klöckner : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 12,60 à 13,80 EUR.

LafargeHolcim : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 60 à 64 CHF.

Logitech : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 118 à 135 CHF.

Meggitt : Société Générale passe de vendre à conserver en visant 499 GBp.

Moncler : Citigroup reprend le suivi à l'achat en visant 59 EUR.

MTU Aero : Société Générale passe de vendre à conserver en visant 206 EUR.

Rovio : SEB Equities passe de vendre à conserver en visant 6,60 EUR.

Safran : Société Générale passe de vendre à conserver en visant 125 EUR.

Saint-Gobain : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 58,30 à 59,80 EUR.

Solutions 30 : Genesta reste à l'achat fort avec un objectif de cours relevé de 18,40 à 19,50 EUR.

STMicroelectronics : Liberum passe d'acheter à conserver en visant 36 EUR.

Straumann : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 1469 CHF.

Umicore : HSBC passe de conserver à acheter en visant 56 EUR.

Unilever : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 4550 à 4700 GBp.

En France

Résultats des sociétés

BNP Paribas : la banque a fait état d'un bénéfice net en hausse de 37,9 % au T1, grâce à la progression du produit net bancaire et à la baisse du coût du risque. Les analystes ne s'attendaient pas à une performance aussi élevée.

Imerys : le fournisseur de minéraux industriels a amélioré fortement ses résultats au T1, grâce à une croissance organique des revenus de 6,3 %. Cette année, la rentabilité va progresser.

Safran : les revenus du T1 sont en net recul de 38 %, mais le management s'en tient à sa projection 2021, qui vise une baisse du chiffre d'affaires comprise entre 2 et 4 %.

Saint-Gobain : les revenus ont progressé de près de 11 % au T1, à 10,38 Mds€. Sur l'exercice, la prévision d'une forte progression du résultat d'exploitation est confirmée.

Annonces importantes

Dans le monde

Résultats des sociétés

com : les résultats du T1 sont bien accueillis, avec un titre qui gagne plus de 2 % après la séance.

Schindler : les revenus les entrées de commandes sont solides au T1, ce qui permet au management de revoir en hausse ses projections annuelles.

Twitter : le titre décroche de 10 % après la séance après des prévisions décevantes.

Annonces importantes