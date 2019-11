Bourse de Paris : Pas de prix bradés en bourse pour le Black Friday

Finalement, c'est l'indice suisse qui pourrait le mieux résumer la séance de la veille en bourse : +0,00% pour le SMI en fin de parcours. Encore une belle illustration de la neutralité helvétique ? Symbole à part, il ne s'est pas passé grand-chose hier sur les marchés européens, à cause de la fermeture du baromètre Wall Street pour Thanksgiving.

Donald Trump est allé partager la traditionnelle dinde avec des militaires américains déployés en Afghanistan, juste après avoir signé la loi controversée, dite "prodémocratie à Hong-Kong", qui a provoqué la fureur de Pékin. La baisse des indices en Europe et en Asie en découle, les investisseurs jugeant que cela complexifie les négociations commerciales entre les deux pays. Négociations qui seraient, dit-on, dans la dernière ligne droite. On demande à voir.

Ce matin, les indicateurs avancés sont ancrés dans le rouge, alors que novembre se finit en baisse sur les grands marchés asiatiques, en particulier à Shanghai et à Hong Kong. Aux Etats-Unis, les marchés seront ouverts pour une demi-séance (ils ferment à 13h00, soit 19h00 heure de Paris), mais risquent de sonner un peu creux puisque ce vendredi est aussi celui du Black Friday : avec des indices proches de leurs sommets, il est plus facile de faire des bonnes affaires dans le commerce qu'en bourse.

Les temps forts économiques du jour

Les chiffres de la production industrielle japonaise étaient calamiteux en octobre (-4,2% vs -2% prévu). Les ventes de détail allemandes (8h00) puis la consommation des ménages, l'inflation et la première estimation du PIB du 3e trimestre en France (8h45) animeront le début de matinée. Suivront les chiffres de l'emploi allemand (9h55) et deux statistiques européennes : l'estimation de l'inflation de novembre et le taux de chômage (11h00).

Stase à 1,1010 entre l'euro et le dollar et gel de l'once d'or à 1458 USD, tel est le constat du matin. Le pétrole reflue légèrement à 63 USD pour le Brent et 58 USD pour le WTI. Le rendement de l'obligation d'État américaine à 10 ans grappille quelques points à 1,772%. Le Bitcoin s'échange juste sous les 7500 USD, sur un léger rebond.

Les principaux changements de recommandations

A.P. Moller Maersk : J.P. Morgan démarre le suivi à souspondérer en visant 7387 DKK.

Atlantia : Main First passe d'acheter à neutre en visant 21,10 euros.

Big Yellow : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 1000 GBp.

Bouygues : Morgan Stanley reprend le suivi à surpondérer en visant 45 EUR.

ConvaTec : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 145 à 220 GBp.

Mediclinic : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 422 à 457 GBp.

Medicover : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours ajusté de 99 à 113 SEK.

Nestlé : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours ajusté de 116 à 115 CHF.

Quantum Genomics : Aurgalys reste à l'achat fort avec un objectif réduit de 16,47 à 15,04 EUR.

Reabold : Stifel démarre le suivi à l'achat en visant 1,60 GBp.

Sika : Baader Helvea passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 165 à 187 CHF.

Société Générale : Barclays passe de neutre à surpondérer en visant 35 EUR.

ST James's Place : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 900 GBp.

Unicredit : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 14 à 15 EUR.

Vetropack : Research Partners passe d'acheter à conserver en visant 2900 CHF.

Vifor Pharma : Baader Helvea passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 170 à 194 CHF.

L’actualité des sociétés

Peugeot est proche de vendre ses parts dans la co-entreprise chinoise Capsa, qui produit DS en Chine mais qui fait face à des ventes en chute libre, confirmant des rumeurs antérieures. L'Alliance Renault Nissan Mitsubishi, a approuvé le lancement de plusieurs grands projets opérationnels destinés à améliorer sa performance économique, selon l'AFP, notamment la création d'un secrétaire général commun. Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, a indiqué que le champ nigérian en eau profonde Egina a atteint son objectif de production de 200 000 barils par jour. Mediaset pourrait tenir un conseil d'administration aujourd'hui pour examiner un projet d'accord avec Vivendi sur la vente par le groupe français des deux tiers de sa participation, a appris Reuters, et mettre fin à une impasse de plus de deux ans. Le président de Suez, Jean-Louis Chaussade, a confirmé qu'il quittera le conseil lors de l'assemblée générale prévue en mai 2020, après 40 ans passés au sein du groupe. Tour Eiffel se réjouit du bilan du rapprochement avec Affine, 11 mois après l'absorption de la foncière. Mersen se renforce sur le marché de la chimie avec l'acquisition de GAB Neumann. Plastic Omnium a confirmé ses objectifs 2019, en marge de l'annonce du report de sa journée investisseur au 7 janvier en raison des mouvements sociaux attendus en France début décembre. Recylex prolonge les négociations, et le suspense, sur l'avenir de sa division allemande. Claranova lance ses services d'impression mobiles en Pologne en Autriche. Laurent-Perrier, Miliboo, Signaux Girod et NR21 ont publié leurs comptes.

Thai Beverage aurait prévu de faire entrer en bourse sa division bière, qui pourrait valoir quelque 10 Mds$. Morgan Stanley a licencié, ou tout du moins est en train de le faire, quatre traders qui auraient fait perdre à la banque américaine entre 100 et 140 M$ sur le Forex, a appris Bloomberg. Une panne de plusieurs heures a affecté hier Facebook et ses filiales Messenger, Instagram et WhatsApp. Panasonic a trouvé un accord avec le taïwanais Nuvoton pour lui céder sa division semiconducteurs. AMS a toutes les peines du monde à boucler son offre sur Osram à cause des hedge funds qui contrôleraient 35 à 45% du capital, aux dernières rumeurs.