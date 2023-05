Entre des "stats" pas franchement enthousiasmantes aux Etats-Unis ou en Chine et les derniers épisodes de la série à suspense sur le plafond de la dette américaine, les sources de tourment ne manquent pas aux investisseurs. Mais ils s'en fichent, parce que la banque centrale américaine veille sur eux. Du déjà-vu ? Tant que ça marche, pourquoi se priver.

Les annonces déplaisantes commencent à s'empiler aux Etats-Unis, ce qui me permet de ressortir de mon chapeau la fameuse formule "mauvaise nouvelle ? Bonne nouvelle !". En l'occurrence, les mauvaises nouvelles économiques peuvent devenir de bonnes nouvelles pour les marchés actions, pour peu qu'elles entraînent une réaction de soutien de la banque centrale américaine. Hier, c'est l'indice d'activité Empire State qui a donné des signes de grosse fatigue, avec un plongeon bien supérieur à ce qui était prévu au mois de mai. Quant au père de tous les nuages noirs à court terme, le plafond de la dette américaine, il se porte comme un charme. La cheffe du trésor, Janet Yellen, une sorte de Bruno Le Maire locale avec le cheveu un peu plus long, a réitéré son avertissement selon lequel les Etats-Unis pourraient être à court de liquidités d'ici le 1er juin. Son président, Joe Biden, une sorte d'Emmanuel Macron en plus fripé et un poil plus consensuel, a prévu de rencontrer les dirigeants parlementaires des camps démocrate et républicain aujourd'hui pour tenter de sortir de l'impasse au plus tôt.

Il faut quand même reconnaître qu'entre la perspective de voir la Fed être forcée d'assouplir sa politique monétaire et l'éventualité d'une pseudo-faillite de l'administration fédérale, avec une récession et une crise bancaire sur les bras, les investisseurs ont choisi la première option. Il n'y a qu'à regarder la reprise de la hausse de Wall Street, hier, pour s'en persuader. Le S&P500 a gagne 0,3% et le Nasdaq 100 quelque 0,55%. En Europe, les indices ont généralement progressé aussi, sauf au sud où l'Italie et l'Espagne ont perdu un peu de terrain.

En Chine, les rêves d'envolée économique sont encore contrariés. On se demande même si elle a vraiment envie de se réveiller, cette Chine-là. Les statistiques publiées ce matin ont l'air solides, mais c'est parce que la base de comparaison était extrêmement faible. Ainsi les ventes de détail d'avril se sont envolées de 18,4% sur un an, mais les économistes espéraient 20%. La production industrielle et l'investissement étaient en hausse respective de 5,6% et 4,7%, mais le curseur des attentes était plus élevé, surtout sur la production. Bref, encore une occasion manquée de faire de la Chine la nouvelle force de traction des marchés actions. Là aussi, les mauvaises nouvelles macroéconomiques pourraient se transformer en appel du pied aux autorités pour qu'elles dopent la croissance. Mais le parti communiste et la Banque populaire de Chine ont l'air de rester droits dans leurs bottes pour le moment, en évitant de céder au chant des sirènes de l'incitation monétaire.

Ça bouge encore du côté des résultats d'entreprises en Europe, avec Bouygues, Ubisoft et Eurazeo en France, Vodafone et Imperial Brands au Royaume-Uni, Sonova en Suisse ou KBC en Belgique. Aux Etats-Unis, c'est la semaine des gros distributeurs, de bons baromètres de la vigueur du consommateur, en commençant à la mi-journée par The Home Depot. Dans le volet fusions et acquisitions, l'UE a donné hier son feu vert au rachat d'Activision par Microsoft. Le mois dernier, le Royaume-Uni s'y était opposé. Reste l'avis de l'antitrust américain. Un antitrust qui, aux dernières rumeurs, devrait s'opposer à l'opération d'Amgen sur Horizon Therapeutics. Face à ces opérations à plusieurs dizaines de milliards de dollars, celle d'Edenred sur Reward Gateway, pour 1,15 Md£ (environ 1,3 milliard d'euros), est beaucoup plus modeste... mais a des chances d'aboutir.

Sur l'agenda macroéconomique, ce sont les ventes de détail américaines d'avril qui tiendront la vedette à 14h30. Auparavant, il y aura eu des données sur l'emploi britannique (8h00) et sur le moral des financiers allemands avec l'indice ZEW (11h00). Eurostat fournira en outre une seconde estimation de la croissance européenne du T1 à 11h00. Côté banques centrales, Christine Lagarde (BCE) doit prononcer une allocution à 16h00. Les investisseurs américains accorderont, eux, plus de poids à la sortie de Jon Williams, de la Fed, peu après 18h00. Ses compères ont produit récemment quelques commentaires dovish, c’est-à-dire favorables à une politique monétaire plus souple. Commentaires qui ne sont pas étrangers à la bonne tenue des marchés actions, évidemment.

La hausse s'est poursuivie à Tokyo ce matin, avec une progression de 0,8% pour le Nikkei 225, pas vraiment échaudé par le manque de vigueur de la reprise chinoise. Pas plus que Hong Kong du reste, où le Hang Seng prend 0,4%. En Corée du Sud, en Inde et en Chine continentale les principaux indices sont à l'équilibre ou en sont proches. L'Australie perd en revanche 0,4%, sans réelle tendance sectorielle marquée. Les indicateurs avancés européens sont légèrement baissiers autour de 8h00.

Les temps forts économiques du jour

Après l'indice allemand ZEW de confiance des milieux financiers, place à une batterie de statistiques américaines : ventes de détail (14h30), production industrielle (15h15), stocks des entreprises et indice NAHB des prix immobiliers (16h00). Tout l'agenda ici. Ce matin, la production industrielle chinoise d'avril a lourdement déçu, avec un rebond de 5,6% sur un an, moitié moins que prévu. Le rebond des ventes de détail est impressionnant à cause d'une base de comparaison aisée, mais il ressort à 18,4% contre 21,9% attendu.

L'euro évolue peu à 1,0881 USD. L'once d'or non plus à 2016 USD. Le pétrole est remonté, avec un Brent de Mer du Nord à 75,52 USD le baril et un brut léger américain WTI à 71,39 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte légèrement à 3,48%. Le bitcoin évolue autour de 27 100 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Bouygues : confirme ses perspectives pour 2023 après une perte au T1.

Eurazeo : confirme ses perspectives 2023 après une hausse des actifs sous gestion au T1.

Annonces importantes (et moins importantes)

Stellantis met en pause son projet d'usine de batteries avec LG Energy Solution au Canada, accusant le pays de ne pas respecter ses engagements.

Glass Lewis conseille aux actionnaires de TotalEnergies de rejeter la proposition relative à de nouvelles réductions d'émissions. Par ailleurs, TotalEnergies lance un projet de stockage d'énergie en Belgique.

Danone émet 800 M€ d'obligations 8 ans à 3,74%.

Sodexo investit dans The Happiness Index, une jeune pousse britannique de technologie dédiée aux ressources humaines.

Edenred s'offre Reward Gateway, un spécialiste des logiciels de gratification des salariés, pour 1,15 Md£.

Eiffage remporte la réalisation de deux nouveaux sites judiciaires attribués par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice.

Claire Valencony promue au poste de directrice adjointe des opérations Monde chez Esker.

Lisi annule 7,57 millions d'actions propres rachetées dans le cadre de l'OPRA.

Le projet de fusion entre Erytech et Pherecydes avance sur la base de 15 actions nouvelles Erytech pour 4 Pherecydes. Le conseil d'administration d'Erytech est fortement opposé à la position d'Akkadian Partners, qui s'oppose au projet.

Poxel a vendu pour 15 M€ de son antidiabétique Twymeeg au Japon en 2022.

Après le décès d'Olivier Poncin, Aurélien Poncin sera bientôt à la barre de Catana.

Lumibird va racheter les activités laser haute puissance et semi-conducteurs de Prima Industrie.

Enogia signe une première commande de module ORC avec un GAEC normand.

Chez Adocia, Olivier Soula remplace Patrick Soula.

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

KBC : le bénéfice atteint 882 M€ au premier trimestre.

Sonova : les résultats annuels sont un peu courts par rapport aux attentes et les prévisions sont prudentes pour l'exercice en cours (croissance de 3 à 7% et hausse de 6 à 10% de l'Ebitda ajusté).

Annonces importantes (et moins importantes)