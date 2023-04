Un juge américain a rejeté les demandes de disjonction du procès de JPMorgan Chase & Co accusant l'ancien cadre Jes Staley d'avoir dissimulé ce qu'il savait sur Jeffrey Epstein de deux procès liés à son travail pour l'ancien délinquant sexuel. La décision prise lundi par le juge de district américain Jed Rakoff à Manhattan est une défaite pour Staley et les accusateurs d'Epstein qui poursuivent la banque, dont Epstein était un client de longue date.

Les îles Vierges américaines, où Epstein avait une résidence, poursuivent également la plus grande banque américaine. Staley a déclaré que le procès prévu le 23 octobre lui laissait peu de temps utile pour se défendre contre les accusations "calomnieuses" de JPMorgan, tandis que les accusateurs ont déclaré que le motif de la banque pour poursuivre Staley était de "harceler et d'intimider" les victimes d'Epstein. Rakoff a déclaré que Staley était un "point central" des affaires des accusateurs et des îles Vierges américaines, et qu'il serait absurde de juger séparément l'affaire de la banque contre lui.

Brendan Sullivan, avocat de Staley, n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Brad Edwards, avocat des accusatrices, a déclaré dans un courriel : "La décision est conforme à la loi. Les survivantes présentes sont fortes et ne céderont pas à l'intimidation des banques, nous continuerons à prouver ce qui est un dossier très solide".