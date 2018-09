Pas de progrès après le discours de May sur le Brexit-Lituanie

VIENNE, 20 septembre (Reuters) - Il n'y a pas eu de progrès sur le Brexit en général et la frontière irlandaise en particulier, ont déclaré les dirigeants lituanien et slovaque à l'issue du dîner des dirigeants européens au cours duquel la Première ministre britannique Theresa May a prononcé un discours.

"A ce stade, c'est le point mort. Il n'y a pas de progrès", a déclaré la présidente lituanienne Dalia Grybauskaite à Reuters après le dîner.

Le Premier ministre slovaque, Peter Pellegrini, a ajouté: "Sur la question des frontières, il n'y a pas eu de progrès. Nous verrons ce que la discussion à 27 montrera demain".

Les Européens veulent que l'accord de retrait comprenne une clause de sauvegarde ("backstop"), selon laquelle l'Irlande du Nord resterait dans l'union douanière européenne en l'absence de meilleure solution, ce qui permettrait d'éviter une frontière "dure" entre cette province britannique et l'Irlande, membre de l'UE.

Mais cette solution est rejetée par le gouvernement britannique car il couperait en pratique le Royaume-Uni en deux : l'Irlande du Nord d'un côté et le reste de l'autre. (Gabriela Baczynska; Danielle Rouquié pour le service français)