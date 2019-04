Pas de projets ERP sans experts pour les déployer

Incontestablement, les projets de transformation digitale occupent une place centrale dans les stratégies de croissance des entreprises qui investissent des sommes et des ressources importantes pour les mener à bien. Dans ce contexte, nous constatons que certains projets jouent un rôle-clé dans ce processus de modernisation du système d'information de l'entreprise. À titre d'exemple, les projets ERP se positionnent parmi les plus importants. Mais pourquoi les ERP ? La réponse est simple. Ce sont des solutions structurantes qui pilotent l'ensemble des flux de gestion de l'entreprise. Bien que paraissant « peu innovants », les ERP sont pourtant en plein renouveau, notamment avec le Cloud, et sont aujourd'hui une priorité pour les Directions des systèmes d'information.

Mener à bien son projet ERP

Oui, mais voilà, pour assurer des déploiements de qualité et permettre aux grands projets ERP d'être menés à bien (intégration, migration, évolution, etc.), il est fondamental de pouvoir s'appuyer sur des collaborateurs et des collaboratrices qui bénéficient de solides compétences techniques et fonctionnelles. En effet, les déploiements ERP ne se limitent pas à de simples considérations technologiques et prennent en compte de nombreux points métiers. Une bonne connaissance des deux composantes est donc stratégique.

Offrir des perspectives de carrière aux experts

En ce sens, sur un marché de l'emploi particulièrement concurrentiel, on assiste à une forte montée en puissance des recrutements effectués par les spécialistes de l'intégration et de la mise en oeuvre de solutions ERP. Ce point est particulièrement important et offre de réelles perspectives d'évolution à des candidats qui souhaitent se projeter à long terme dans des structures en croissance. On note également qu'avec l'arrivée de nouvelles technologies comme le Cloud, le Big data, et l'Intelligence artificielle, les projets ERP attirent de nouveaux types d'experts. Au final, l'ERP entre dans une nouvelle ère et nécessite de s'appuyer sur des équipes pluridisciplinaires, complémentaires, aguerries aux nouvelles technologies et enjeux métiers des entreprises.

Un secteur qui gagne en attractivité

Le monde de l'ERP parfois regardé de haut par les candidats offre donc une réelle opportunité de participer activement aux projets de modernisation des entreprises. A la différence de nombreux autres domaines de l'industrie IT, il permet aux équipes d'évoluer dans un cadre stratégique et en perpétuel mouvement et de travailler sur des sujets centraux pour le bon fonctionnement de l'entreprise. On note également que l'évolution des solutions des principaux éditeurs du marché, et notamment leur évolution vers le Cloud, a fortement fait bouger les lignes et a renforcé l'attractivité des projets ERP. Ces différents éléments sont des points-clés pour des collaborateurs en quête de projets passionnants.

François MONTANDON, Directeur Associé de b.workshop

