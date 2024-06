REUTERS POLL - PAS DE REBOND POUR LES MONNAIES DES MARCHÉS ÉMERGENTS ALORS QUE LES INVESTISSEURS S'INTERROGENT SUR LES ÉLECTIONS ET LA POSSIBILITÉ D'UN ASSOUPLISSEMENT AUX ÉTATS-UNIS

Les monnaies des marchés émergents auront du mal à rebondir cette année, sous la pression d'une Réserve fédérale américaine qui n'est pas pressée de réduire ses taux d'intérêt et de certains résultats d'élections nationales décisives, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'analystes des devises.

Limitées par un dollar fort cette année, presque toutes les monnaies des marchés émergents devraient s'affaiblir ou, au mieux, évoluer dans une fourchette au cours des trois à six prochains mois, selon l'enquête menée du 31 mai au 4 juin auprès de plus de 50 stratèges en matière de change.

Les actifs des marchés émergents ont légèrement progressé après que la faiblesse des données américaines a suggéré que la Fed pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt dès septembre, ce qui pourrait atténuer la pression exercée par le dollar. Ce thème global reste essentiel pour les marchés émergents dans le contexte d'une série d'élections clés.

Les décideurs politiques américains restent toutefois très discrets sur le calendrier exact de l'assouplissement de la politique et un mouvement haussier des devises des marchés émergents qu'il pourrait déclencher n'est pas à l'ordre du jour.

"La plupart des devises des marchés émergents se sont stabilisées au cours du mois dernier, mais nous pensons que nombre d'entre elles resteront sous pression jusqu'à ce que les rendements américains chutent", a déclaré Ruben Gargallo Abargues, économiste adjoint chez Capital Economics.

"Nous continuons à penser que le dollar sera en première ligne pendant quelques mois, jusqu'à ce que les pressions inflationnistes s'atténuent et que la Fed s'oriente vers des réductions de taux.

Ces derniers jours, des élections ont eu lieu en Inde, en Afrique du Sud et au Mexique, et les marchés émergents devraient rester volatils à court terme, les investisseurs analysant ce que ces résultats signifient pour les futures réformes économiques.

La roupie indienne, le won coréen et le rand sud-africain devraient évoluer dans une fourchette étroite au cours des trois à six prochains mois, tandis que le rouble russe et la lire turque devraient perdre plus de 5 % de leur valeur.

Le Mexique a assisté à l'ascension historique de Claudia Sheinbaum en tant que première femme présidente du pays, tandis que le Congrès national africain d'Afrique du Sud a subi son revers électoral le plus cuisant en 30 ans.

Le peso mexicain a clôturé mardi à son niveau le plus faible par rapport au dollar depuis novembre, après que le parti au pouvoir dans le pays ait semblé prêt à obtenir une super-majorité au Congrès, dont les marchés craignent qu'elle n'entraîne des changements constitutionnels et ne diminue l'équilibre des pouvoirs.

Erick Martinez, analyste chez Barclays, s'attend toutefois à ce que l'impact soit de courte durée.

"En fin de compte, la poussière va retomber, les marchés vont analyser les chiffres et déterminer ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas, et ils reviendront à l'échange de facteurs mondiaux, en particulier compte tenu des liens étroits entre l'économie mexicaine et l'économie américaine", a-t-il déclaré dans une note.

En Afrique du Sud, les investisseurs attendent de savoir lequel des nombreux partis - des marxistes aux partisans du libre marché - l'ANC pourrait choisir comme partenaire de coalition potentiel.

