Pas de récession en vue selon le directeur du KOF

Berne (awp/ats) - Une récession est peu probable en Suisse, selon le directeur du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) Jan-Egbert Sturm. "J'exclus une récession en Suisse, en supposant que les pénuries d'énergie ne soient pas désastreuses cet hiver", a-t-il déclaré.

L'inflation se maintiendra probablement dans notre pays entre 3 et 3,5% jusqu'au printemps, explique-t-il dimanche dans le journal alémanique SonntagsZeitung. Le taux d'inflation devrait ensuite baisser, "à moins que de nouveaux problèmes inattendus n'apparaissent".

Sur la question des salaires, Jan-Egbert Sturm comprend et les syndicats et les employeurs. D'un côté, les employés doivent être compensés en raison de l'inflation et de l'autre il faut veiller à éviter une spirale prix-salaires qui renforcerait la hausse des prix, analyse-t-il tout en appelant à trouver un compromis.

Malgré les crises actuelles, M. Sturm se dit optimiste quant à l'avenir économique mondial. "Je ne crois pas que nous verrons une croissance négative sur le long terme", assure-t-il.