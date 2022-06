Pas de répit dans les hausses de taux de la Fed cette année, probabilité de quatre hausses de 50 points de base consécutives - sondage Reuters

Face à une inflation qui se situe juste en dessous du niveau le plus élevé depuis quatre décennies et à un resserrement accru du marché du travail, la Fed est sous pression pour amener rapidement son taux directeur au niveau neutre qui ne stimule ni ne restreint - et au-delà.

Les 85 économistes interrogés par Reuters du 6 au 9 juin prévoyaient tous une hausse de 50 points de base du taux des fonds fédéraux à 1,25-1,50 % mercredi, après une hausse similaire le mois dernier. Tous les participants à l'enquête, à l'exception d'une poignée, prévoyaient une autre hausse pour juillet.

Alors que plus des deux tiers des répondants, 59 sur 85, s'attendaient à une hausse de 25 points de base en septembre, plus d'un quart, 23, voyaient la Fed augmenter à nouveau d'un demi-point. Ce chiffre est en hausse par rapport à un cinquième de l'échantillon le mois dernier.

"La mauvaise nouvelle pour la Fed est que l'inflation est maintenant tellement au-dessus de l'objectif qu'elle n'a guère d'autre choix que de resserrer de manière agressive", a déclaré Ethan Harris, économiste mondial chez Bank of America Securities.

La médiane des 43 réponses à une question supplémentaire a montré une probabilité de 50 % d'une hausse de 50 points de base en septembre. La probabilité médiane d'un mouvement similaire en novembre et décembre était de 30 % et 25 %, respectivement.

Près de 60 % des répondants à une question supplémentaire, soit 24 sur 41, ont déclaré que la Fed cesserait de relever les taux au premier ou au deuxième trimestre de l'année prochaine. Neuf ont répondu le second semestre ou plus tard, tandis que le reste a répondu dans le courant de l'année.

Malgré tout, les analystes ont vu le taux des fonds fédéraux franchir le niveau neutre estimé à 2,4 % d'ici la fin de l'année pour atteindre 2,50-2,75 %, soit un peu moins que les attentes du marché de 2,75-3,00 %.

Le sondage prévoit qu'il atteindra un niveau terminal de 3,00%-3,25% ou plus à la fin du deuxième trimestre 2023, soit trois mois plus tôt qu'un sondage effectué il y a quelques semaines.

Cela représenterait au moins 75 points de base au-dessus du taux neutre et au-dessus du pic de 2,25%-2,50% du dernier cycle.

Les attentes de hausse des taux ont fait plonger brièvement le marché boursier américain en territoire baissier le mois dernier et le rendement du Trésor américain à 10 ans a dépassé les 3 % pour la première fois en trois ans. Elles ont également entretenu les risques de récession.

L'enquête a montré une probabilité médiane constante de 40 % d'une récession américaine au cours des deux prochaines années, avec une probabilité de 25 % que cela se produise au cours de l'année à venir.

La croissance économique était prévue à 2,6 % et 2,0 % pour 2022 et 2023, respectivement, soit une légère baisse par rapport à l'enquête du mois dernier.

Cependant, les pressions sur les prix devraient persister, car les perturbations de la chaîne d'approvisionnement continuent de faire grimper les coûts à l'échelle mondiale. L'inflation de l'indice des prix à la consommation (IPC) devrait atteindre une moyenne de 7,4 % cette année et rester supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed jusqu'en 2024 au moins.

Malgré ces inquiétudes, le marché du travail américain, que la Fed cible également, a montré peu de signes de détérioration à court terme.

Le taux de chômage devrait se situer en moyenne au niveau actuel de 3,6 % cette année et l'année prochaine, avant de remonter légèrement à 3,8 % en 2024.

"L'essentiel est que pour l'instant, il y a peu de conflit entre les deux mandats de la Fed .... Mais la tâche de la Fed pourrait devenir beaucoup plus difficile l'année prochaine si l'inflation reste 'collante-haute' et que le taux de chômage dépasse les 4 %", a ajouté Harris de BofA.

