Pas de répit pour l'Alberta, touchée par les incendies de forêt, alors que les conditions s'aggravent

Un temps anormalement chaud et sec devrait revenir en Alberta jeudi, après quelques jours plus frais qui ont permis de calmer les incendies de forêt qui ont forcé des milliers d'évacuations et perturbé la production dans la principale province pétrolière du Canada.

Des températures record et une végétation sèche comme de la gomme à mâcher ont entraîné un démarrage précoce et intense de la saison des feux de forêt dans l'ouest du Canada cette année. Les météorologues ne prévoient pas d'amélioration des conditions avant la semaine prochaine. L'Alberta a été la plus touchée, avec environ 91 incendies de forêt, dont 27 hors de contrôle, jusqu'à mercredi. Les incendies ont également proliféré dans la province voisine de la Colombie-Britannique, ainsi que dans les provinces de la Saskatchewan et du Manitoba. Plus de 2 500 pompiers, dont des membres d'agences canadiennes et américaines et de l'armée canadienne, luttent contre les incendies. Les vastes incendies ont placé les compétences de Danielle Smith, premier ministre de l'Alberta, en matière de gestion des catastrophes, ainsi que les politiques de son parti, sous le microscope avant les élections provinciales du 29 mai. Environ 38 000 Albertains ont été priés d'évacuer leur domicile, tandis que les sociétés pétrolières et gazières ont arrêté la production d'au moins 319 000 barils équivalent pétrole par jour (bepd), soit 3,7 % de la production du pays. Mercredi, de nombreuses personnes avaient été autorisées à rentrer chez elles, et seules 12 000 personnes environ restaient sous le coup d'un ordre d'évacuation grâce à un front froid survenu cette semaine, qui a facilité la lutte contre les incendies. Le front froid a également apporté des vents forts qui ont transporté la fumée vers les provinces voisines et créé une mauvaise qualité de l'air dans une grande partie de l'ouest du Canada. "Les vents ont faibli aujourd'hui dans la majeure partie de la province et les températures sont proches de la normale pour cette période de l'année, mais les choses commenceront à changer demain", a déclaré mercredi Christie Tucker, une responsable d'Alberta Wildfire. Les inquiétudes suscitées par les incendies de forêt ont également conduit les prix de référence du brut lourd canadien à atteindre leurs plus hauts niveaux depuis des mois. Mercredi, la société de conseil Rystad Energy a déclaré que près de 2,7 millions de barils par jour (bpj) de la production de sables bitumineux de l'Alberta en mai étaient menacés dans des zones de danger d'incendie de forêt "très élevé" ou "extrême". Sur les volumes de production estimés pour le mois de mai, environ 60 % sont soumis à des niveaux de danger d'incendie extrêmes, les 40 % restants étant soumis à un danger très élevé, a indiqué Rystad, dont le siège est à Oslo.