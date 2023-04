Un juge américain a déclaré jeudi que le procès en diffamation de Donald Trump sur le viol d'une écrivaine au milieu des années 1990 commencerait comme prévu le 25 avril, rejetant la demande de report de l'ancien président, mais lui permettant d'en savoir plus sur la façon dont son accusatrice paie ses factures d'avocat.

Les avocats de M. Trump ont déclaré qu'ils avaient besoin de plus de temps après avoir appris de l'équipe juridique de la plaignante, E. Jean Carroll, que Reid Hoffman, le cofondateur milliardaire de LinkedIn, l'aidait à financer son procès civil.

Selon eux, l'implication de M. Hoffman, éminent donateur démocrate, soulève la question de savoir si Mme Carroll a poursuivi M. Trump, un républicain, pour faire avancer un programme politique.

Dans une ordonnance de deux pages, le juge du district de Manhattan, Lewis Kaplan, a déclaré que le rôle de M. Hoffman n'avait rien à voir directement avec la question de savoir si M. Trump avait diffamé Mme Carroll en qualifiant sa plainte pour viol de canular dans un message publié en octobre 2022 sur sa plateforme Truth Social.

Mais le juge a déclaré que l'implication de Hoffman "pourrait s'avérer pertinente" pour la crédibilité de Carroll, après qu'elle ait déclaré sous serment en octobre dernier que personne d'autre ne payait ses frais d'avocat.

Il a déclaré que les avocats de M. Trump pouvaient recevoir des documents et procéder à une déposition d'une heure de Mme Carroll sur cette question.

M. Kaplan a également déclaré : "Le procès commencera comme prévu le 25 avril 2023, sauf décision contraire".

M. Trump a demandé un report d'au moins quatre semaines, affirmant que la "couverture médiatique préjudiciable" de la récente affaire pénale du procureur de Manhattan Alvin Bragg à son encontre laisserait cette affaire "en tête" pour les jurés.

L'ordonnance de M. Kaplan n'a pas abordé cet argument.

Alina Habba, avocate de Trump, a déclaré dans un communiqué qu'elle se réjouissait que le juge ait autorisé davantage de recherches et que "Mme Carroll et ses avocats ne seront pas autorisés à tirer profit de leur incapacité à respecter leurs obligations en matière de recherches".

Les avocats de Mme Carroll se sont refusés à tout commentaire.

Ils ont déclaré que la demande de M. Trump n'était pas pertinente pour la plainte pour diffamation et que M. Trump avait renoncé à cet argument en soulevant puis en baissant une demande similaire.

L'affaire de Mme Carroll comprend une plainte pour coups et blessures.

Elle a également intenté une action en diffamation en novembre 2019 contre M. Trump pour avoir nié cinq mois plus tôt que le viol avait eu lieu.

M. Hoffman est associé à la société de capital-risque Greylock Partners.

Dans une déclaration, Dmitri Mehlhorn, qui conseille Hoffman en matière de philanthropie, a déclaré que Hoffman avait accepté en septembre 2020 qu'une partie de l'argent soit allouée au premier procès de Carroll.

Sans ce soutien, M. Carroll aurait pu rejoindre d'autres personnes qui ont été "dépassées au tribunal par les pratiques d'intimidation et de retard de M. Trump, qui dure depuis des décennies, afin d'éviter d'avoir à répondre de ses actes", a déclaré M. Mehlhorn.

L'affaire est Carroll v Trump, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-10016.