Il n'y a pas de reprise rapide en vue pour l'économie allemande en proie à l'inflation après une récession hivernale, a déclaré mercredi l'institut de recherche économique DIW, dont l'indicateur mensuel a fortement baissé en mai.

Le chiffre pour ce mois a chuté à 91 points contre 101,5 en avril, tombant sous la barre des 100 points qui indique un niveau sous-jacent neutre de l'activité économique.

"Le déclin de la production économique au cours de l'hiver a été plus important que prévu et la reprise devrait également être plus timide que ce que l'on pensait", a déclaré Timm Boenke, co-responsable de l'équipe économique du DIW Berlin.

Selon Geraldine Dany-Knedlik, co-responsable de l'équipe économique du DIW, l'inflation obstinément élevée et les hausses de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne pèsent sur le pouvoir d'achat et le crédit.

Bien que l'économie ait résisté à la crise des prix de l'énergie "étonnamment bien jusqu'à présent", une forte reprise n'est pas en vue, a ajouté un autre expert économique du DIW, Guido Baldi.

L'industrie allemande a connu un premier trimestre solide, bénéficiant de l'allègement des contraintes de la chaîne d'approvisionnement et d'un carnet de commandes. Toutefois, les commandes entrantes ont récemment diminué, ont déclaré les experts.

"De nombreuses entreprises sont déstabilisées et se limitent actuellement à maintenir leurs activités au niveau actuel plutôt que de les développer", a déclaré Laura Pagenhardt, experte économique du DIW.

Dans le secteur des services, la persistance de fortes hausses de prix continue de réduire massivement le pouvoir d'achat des ménages et de freiner la consommation, ce qui assombrit les attentes des prestataires de services, selon les experts du DIW.

Les niveaux d'emploi élevés apportent un soutien, bien que les augmentations de salaires aient à peine suivi le rythme de l'inflation, a ajouté le DIW.