Pas de retour au trafic aérien d'avant-crise avant 2023 (Iata)

boyaert - et pourquoi pas 2050 pendant qu'on n'y est, ......jhabite a lille deuxieme jours de confinement levée, il y deja des bouchon comme avant..... il y a un mois en chine vente de voiture aussi importante qu'il y a 1 an,s faut arreter de dire et publier n'importe quoi!!!!!!, 2023 c'est dans 2 ans et demi , plus le mesonge est gros plus on essaye de le faire passé, et pourquoi pas la fin du monde,